Джефф Тиг: «На данный момент мне не нравятся «Лейкерс»

Джефф Тиг считает, что нынешний состав «Лейкерс» не может претендовать на титул.

«Мне не нравится, как сформирован состав с Д’Анджело Расселлом в этой команде. Руи Хатимура — хороший игрок. Он мне нравится в этой команде, но не нравится как основной игрок и стартовый игрок. Ему нужно выходить на замену и набирать очки.

Им нужно больше надежных ролевых игроков. Может быть, еще несколько ветеранов. На данный момент мне не нравятся «Лейкерс », – сказал бывший игрок НБА .