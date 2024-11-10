Джефф Тиг: «На данный момент мне не нравятся «Лейкерс»
Джефф Тиг считает, что нынешний состав «Лейкерс» не может претендовать на титул.
«Мне не нравится, как сформирован состав с Д’Анджело Расселлом в этой команде. Руи Хатимура — хороший игрок. Он мне нравится в этой команде, но не нравится как основной игрок и стартовый игрок. Ему нужно выходить на замену и набирать очки.
Им нужно больше надежных ролевых игроков. Может быть, еще несколько ветеранов. На данный момент мне не нравятся «Лейкерс», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Club 520 Podcast
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