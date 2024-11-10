«Он отличный баскетболист. Его критикуют несправедливо». Куинси Оливари защитил Бронни Джеймса

Бронни Джеймс дебютировал за «Саут Бэй» в G-лиге.

Фарм-клуб «Лейкерс» одержал победу. Самым результативным игроком матча стал 23-летний защитник Куинси Оливари. Баскетболист не был выбран на драфте. На его счету 28 очков, 10 подборов и 6 передач при 8 из 19 с игры и 7 из 15 из-за дуги.

«Просто рад, что Бронни Джеймс вышел на площадку и показал всем, что может играть. Я уверен, что он отличный баскетболист и его критика несправедлива», – заявил Оливари о партнере по команде.

«Бронни отлично контролировал игру. Хорошо показал себя, играл неэгоистично, следовал общему ритму. Мы здорово защищались. Им было некомфортно атаковать. Мы контролировали ход встречи», – заключил главный тренер команды Зак Гатри.

«Видел, какой отклик вызвал мой переход в G-лигу. Это потрясающий опыт, который позволит мне получить игровое время и показывать свой баскетбол. Очень воодушевлен», – рассказал Бронни Джеймс.

На его счету 6 очков, 3 подбора, 4 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот при 5 потерях.