  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Он отличный баскетболист. Его критикуют несправедливо». Куинси Оливари защитил Бронни Джеймса
5

«Он отличный баскетболист. Его критикуют несправедливо». Куинси Оливари защитил Бронни Джеймса

Бронни Джеймс дебютировал за «Саут Бэй» в G-лиге.

Фарм-клуб «Лейкерс» одержал победу. Самым результативным игроком матча стал 23-летний защитник Куинси Оливари. Баскетболист не был выбран на драфте. На его счету 28 очков, 10 подборов и 6 передач при 8 из 19 с игры и 7 из 15 из-за дуги.

«Просто рад, что Бронни Джеймс вышел на площадку и показал всем, что может играть. Я уверен, что он отличный баскетболист и его критика несправедлива», – заявил Оливари о партнере по команде.

«Бронни отлично контролировал игру. Хорошо показал себя, играл неэгоистично, следовал общему ритму. Мы здорово защищались. Им было некомфортно атаковать. Мы контролировали ход встречи», – заключил главный тренер команды Зак Гатри.

«Видел, какой отклик вызвал мой переход в G-лигу. Это потрясающий опыт, который позволит мне получить игровое время и показывать свой баскетбол. Очень воодушевлен», – рассказал Бронни Джеймс.

На его счету 6 очков, 3 подбора, 4 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот при 5 потерях.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoЛейкерс
logoНБА
G-лига
logoБронни Джеймс
Зак Гатри
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бронни Джеймс набрал 6+3+4 при 5 потерях в первом матче в G-лиге
8сегодня, 04:20Видео
Обычный парень Бронни. Таким Леброна-младшего вы еще не знали
8вчера, 09:20Трибуна
Чендлер Парсонс: «Все парни в G-лиге нацелятся на Бронни Джеймса»
38 ноября, 20:25
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
ACB. «Реал» примет «Гран-Канарию», «Бреоган» встретится с «Барселоной» и другие матчи
53 минуты назад
Единая лига ВТБ. «Астана» примет «Локомотив-Кубань», «Автодор» сыграет с «Зенитом» и другие матчи
сегодня, 06:11
НБА. «Кливленд» одолел «Бруклин», продлив серию до 11 побед, «Клипперс» обыграли «Торонто» и другие результаты
40сегодня, 06:09
Виктор Вембаньяма установил рекорд карьеры по трехочковым (6) в проигранном матче с «Ютой»
1сегодня, 05:12Видео
Джа Морэнт пропустит несколько недель из-за подвывиха тазобедренного сустава
5сегодня, 04:45Видео
Кевин Дюрэнт пропустит минимум 2 недели с растяжением левой икроножной мышцы
4сегодня, 04:30
Бронни Джеймс набрал 6+3+4 при 5 потерях в первом матче в G-лиге
8сегодня, 04:20Видео
Дабл-дабл (23+16) и блок-шот на последних секундах Эвана Мобли помогли «Кливленду» одержать 11-ю победу подряд
1сегодня, 04:10Видео
Делонте Уэст снова арестован
14вчера, 20:47Фото
Зайон Уильямсон выбыл на неопределенный срок с растяжением задней поверхности бедра
11вчера, 19:32
Ко всем новостям
Последние новости
Хавьер Паскуаль: «Автодор» хорошо организован во всем. Мне очень нравится их тренер»
12 минут назад
Джимми Батлер пропустит встречу с «Миннесотой» из-за травмы голеностопа
36 минут назад
Чемпионат Турции. «Мерсин» примет «Анадолу Эфес», «Маниса» сыграет с «Фенербахче»
47 минут назад
Центровой «Маккаби Тель-Авив» Хасьель Риверо выбыл на 2-3 недели
сегодня, 05:40
Евролига выпустила документальную короткометражку «ЧАЧО» о Серхио Родригесе
сегодня, 05:30Видео
ACB. «Манреса» взяла верх над «Гранадой», «Ховентуд» уступил «Уникахе»
вчера, 21:48
Чемпионат Франции. «Лимож» уступил «Шоле», «Нанси» обыграл «Гравлин-Дюнкерк» и другие результаты
вчера, 21:45
Чемпионат Италии. «Реджо-Эмилия» обыграла «Дертону», «Тренто» был сильнее «Триеста»
вчера, 21:41
Девин Васселл дебютирует в сезоне сегодня в матче против «Юты»
вчера, 21:00
Адриатическая лига. «Задар» выиграл у «Цедевиты-Олимпии», «Цибона» победила «Сплит»
вчера, 20:54