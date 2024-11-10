Бронни Джеймс набрал 6+3+4 при 5 потерях в первом матче в G-лиге
Бронни Джеймс дебютировал в лиге развития.
«Саут Бэй», за который играет баскетболист, обыграл «Солт-Лейк-Сити» со счетом 110:96. Леброн Джеймс и Энтони Дэвис присутствовали на трибунах.
Бронни Джеймс набрал 6 очков, 3 подбора, 4 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот, реализовав 2 из 9 бросков с игры и 0 из 4 трехочковых и совершив 5 потерь. Показатель плюс/минус баскетболиста – «-1».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Chaz NBA
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