Лу Уильямс признал свою ошибку в отношении мастеровитости Николы Йокича: «Это была дикость, я был не в себе»

Лу Уильямс отказался от своих слов.

Ранее бывший баскетболист заявлял , что Карл-Энтони Таунс – более мастеровитый «большой», чем Никола Йокич .

«Когда я был активным игроком и видел, как бывшие баскетболисты несут чушь на телевидении, я посмеивался над ними: «Ну же, братишка, ты же должен сам все понимать. Ты был на площадке».

И на днях я заявил, что КЭТ более мастеровитый, чем Йокич. И я настаивал на этом, пытался защитить свою позицию, упоминал разные детали. Я достаточно искренен, чтобы признать, что я был неправ.

Я сделал это заявление, и Йокич тут же выдал эти роскошнейшие цифры в матче с ранее непобежденной «Оклахомой». Беру на себя ответственность, это была дикость, я был не в себе», – заключил бывший баскетболист.

Сербский центровой оформил трипл-дабл (23+20+16) в победной игре с «Тандер».