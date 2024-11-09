Лу Уильямс признал свою ошибку в отношении мастеровитости Николы Йокича: «Это была дикость, я был не в себе»
Ранее бывший баскетболист заявлял, что Карл-Энтони Таунс – более мастеровитый «большой», чем Никола Йокич.
«Когда я был активным игроком и видел, как бывшие баскетболисты несут чушь на телевидении, я посмеивался над ними: «Ну же, братишка, ты же должен сам все понимать. Ты был на площадке».
И на днях я заявил, что КЭТ более мастеровитый, чем Йокич. И я настаивал на этом, пытался защитить свою позицию, упоминал разные детали. Я достаточно искренен, чтобы признать, что я был неправ.
Я сделал это заявление, и Йокич тут же выдал эти роскошнейшие цифры в матче с ранее непобежденной «Оклахомой». Беру на себя ответственность, это была дикость, я был не в себе», – заключил бывший баскетболист.
Сербский центровой оформил трипл-дабл (23+20+16) в победной игре с «Тандер».
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