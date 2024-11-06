Лу Уильямс: «Карл-Энтони Таунс более мастеровитый, но Никола Йокич более эффективный»
Лу Уильямс заявил, что Карл-Энтони Таунс более мастеровитый, чем Никола Йокич.
«Карл-Энтони Таунс более мастеровитый, но Никола Йокич более эффективный.
Когда я говорю о мастерстве, я имею в виду умение бросать по кольцу, умение отдавать передачи, скорость передвижения. Карл-Энтони Таунс более мастеровитый? Безусловно. Но Никола Йокич эффективне, он не пытается стать лучшим снайпером, он пытается доставить мяч лучшему снайперу. Он помогает партнерам добиться успеха, и это его отличает», – сказал бывший игрок НБА.
«Это все равно, что сказать, что Кевин Дюрэнт более мастеровитый, чем Леброн Джеймс. Что, наверное, правда», – добавил Чендер Парсонс.
«Конечно», – согласился Уильямс.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
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