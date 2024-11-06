Лу Уильямс: «Карл-Энтони Таунс более мастеровитый, но Никола Йокич более эффективный»

Лу Уильямс заявил, что Карл-Энтони Таунс более мастеровитый, чем Никола Йокич.

«Карл-Энтони Таунс более мастеровитый, но Никола Йокич более эффективный.

Когда я говорю о мастерстве, я имею в виду умение бросать по кольцу, умение отдавать передачи, скорость передвижения. Карл-Энтони Таунс более мастеровитый? Безусловно. Но Никола Йокич эффективне, он не пытается стать лучшим снайпером, он пытается доставить мяч лучшему снайперу. Он помогает партнерам добиться успеха, и это его отличает», – сказал бывший игрок НБА .

«Это все равно, что сказать, что Кевин Дюрэнт более мастеровитый, чем Леброн Джеймс. Что, наверное, правда», – добавил Чендер Парсонс.

«Конечно», – согласился Уильямс .