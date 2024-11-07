Трипл-дабл Николы Йокича (23+20+16) привел к первому поражению «Оклахомы» в сезоне

Никола Йокич продемонстрировал уникальную статистическую линейку.

Центровой «Денвера » набрал 23 очка, сделал 20 подборов, 16 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота. Йокич стал вторым игроком с 1968 года, со времен Уилта Чемберлена , кто набрал 20 очков, 15 подборов и 15 передач и более. Первым был его нынешний одноклубник Расселл Уэстбрук (20+20+21). 2 перехвата и 2 блок-шота делают линейку центрового уникальной в истории лиги.

Трипл-дабл стал 134-м в карьере Йокича и 4-м в нынешнем розыгрыше чемпионата.

«Наггетс» сумели нанести первое поражение фаворитам Западной конференции – «Тандер».

Уэстбрук добавил к командной линейке 29 очков, 6 подборов и 6 передач.