«В чем он лучше, кроме передач?» Остин Риверс считает Карла-Энтони Таунса более мастеровитым, чем Никола Йокич

Остин Риверс считает, что Карл-Энтони Таунс более мастеровитый, чем Никола Йокич.

«Карл-Энтони Таунс – необычайно талантливый баскетболист. Возможно, самый мастеровитый центровой в НБА .

Я не считаю Николу Йокича самым мастеровитым центровым. Он обладает самым высоким IQ, но у него нет такого броска, как у Карла . Они находятся на совершенно разных уровнях, если говорить о броске. Никола умеет отдавать передачи, но это всего лишь один навык. В чем еще он лучше?

Я не говорю, что Карл лучше, чем Никола. Но если говорить об атакующих навыках, Карл – лучший скорер почти во всех игровых характеристиках. Никола – средний шутер», – сказал бывший игрок «Денвера ».