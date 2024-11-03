«В чем он лучше, кроме передач?» Остин Риверс считает Карла-Энтони Таунса более мастеровитым, чем Никола Йокич
Остин Риверс считает, что Карл-Энтони Таунс более мастеровитый, чем Никола Йокич.
«Карл-Энтони Таунс – необычайно талантливый баскетболист. Возможно, самый мастеровитый центровой в НБА.
Я не считаю Николу Йокича самым мастеровитым центровым. Он обладает самым высоким IQ, но у него нет такого броска, как у Карла. Они находятся на совершенно разных уровнях, если говорить о броске. Никола умеет отдавать передачи, но это всего лишь один навык. В чем еще он лучше?
Я не говорю, что Карл лучше, чем Никола. Но если говорить об атакующих навыках, Карл – лучший скорер почти во всех игровых характеристиках. Никола – средний шутер», – сказал бывший игрок «Денвера».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт nikolaesthetic в соцсети X
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