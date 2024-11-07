Леброн Джеймс – 6-й игрок в истории НБА, достигший отметки в 1 500 проведенных матчей
Леброн Джеймс провел свой 1500-й матч в НБА.
Звездный форвард «Лейкерс» стал шестым игроком в истории лиги, который провел за карьеру 1 500+ матчей.
Рекордсменом по количеству сыгранных матчей является Роберт Пэриш (1 611), на втором месте находится Карим Абдул-Джаббар (1 560). Далее идут Винс Картер (1 541), Дирк Новицки (1 522) и Джон Стоктон (1 504).
В проигранном матче с «Мемфисом» (114:131) Джеймс набрал 39 очков, сделал 7 подборов и 6 передач, став самым результативным игроком встречи.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости