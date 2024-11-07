Леброн Джеймс – 6-й игрок в истории НБА, достигший отметки в 1 500 проведенных матчей

Леброн Джеймс провел свой 1500-й матч в НБА.

Звездный форвард «Лейкерс » стал шестым игроком в истории лиги, который провел за карьеру 1 500+ матчей.

Рекордсменом по количеству сыгранных матчей является Роберт Пэриш (1 611), на втором месте находится Карим Абдул-Джаббар (1 560). Далее идут Винс Картер (1 541), Дирк Новицки (1 522) и Джон Стоктон (1 504).

В проигранном матче с «Мемфисом» (114:131) Джеймс набрал 39 очков, сделал 7 подборов и 6 передач, став самым результативным игроком встречи.