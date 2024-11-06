Леброн Джеймс: «Тяжело на душе и в мыслях»

Леброн Джеймс признался, что испытывает тревогу.

«Тяжело на душе и в мыслях, моя принцесса. Обещаю защищать тебя всем, что у меня есть, и даже больше. Нам не нужна ничья помощь», – написал звездный форвард «Лейкерс », обращаясь к дочери Жури.

В среду Дональд Трамп выиграл выборы и был избран 47-м президентом США.