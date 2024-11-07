Леброн Джеймс: «Когда команда теряет игроков, остальные должны бороться еще упорнее»
«Когда команда теряет игроков, надо бороться. Бороться еще упорнее. Отдавать всего себя на площадке, на обеих сторонах. Иногда у нас прорывалось что-то такое, но в основном мы не смогли сохранить заряд энергии и старание на протяжении матча.
Надо защищаться. Мы дали им реализовать 50% бросков. Они хорошо атаковали из-за дуги. Прорывались в краску. Подбирали в нападении. Получали очки второго шанса. Забрасывали после быстрых атак.
Дело было не в нашем нападении, хоть мы и были недостаточно точны. Нам нужно улучшить показатели и в этом. Но в первую очередь надо сфокусироваться на защите», – заключил звездный форвард.
«Леброн сегодня провел фантастический матч. Главное, что выделялось, – он выкладывался до предела. Почти 40 лет, а он старается больше всех в команде. Это многое говорит о нем», – прокомментировал игру главный тренер Джей Джей Редик.
Джеймс набрал 39 очков, 7 подборов и 6 передач, став самым результативным игроком матча.
Энтони Дэвис восстанавливается после травмы стопы. Руи Хатимура пропустил встречу по болезни.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий