Леброн Джеймс: «Когда команда теряет игроков, остальные должны бороться еще упорнее»

Леброн Джеймс был лучшим в составе «Лейкерс» в проигранном матче.

«Когда команда теряет игроков, надо бороться. Бороться еще упорнее. Отдавать всего себя на площадке, на обеих сторонах. Иногда у нас прорывалось что-то такое, но в основном мы не смогли сохранить заряд энергии и старание на протяжении матча.

Надо защищаться. Мы дали им реализовать 50% бросков. Они хорошо атаковали из-за дуги. Прорывались в краску. Подбирали в нападении. Получали очки второго шанса. Забрасывали после быстрых атак.

Дело было не в нашем нападении, хоть мы и были недостаточно точны. Нам нужно улучшить показатели и в этом. Но в первую очередь надо сфокусироваться на защите», – заключил звездный форвард.

«Леброн сегодня провел фантастический матч. Главное, что выделялось, – он выкладывался до предела. Почти 40 лет, а он старается больше всех в команде. Это многое говорит о нем», – прокомментировал игру главный тренер Джей Джей Редик .

Джеймс набрал 39 очков, 7 подборов и 6 передач, став самым результативным игроком матча.

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