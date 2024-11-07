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Леброн Джеймс о Джа Морэнте: «Он вдохновляет молодое поколение. Здорово, что он вернулся на площадку»

«Лейкерс» уступили «Мемфису» в гостях со счетом 114:131.

Разыгрывающий «Гриззлис» Джа Морэнт после двухочкового через Гэйба Винсента и форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после удачной атаки через самого Морэнта обменялись жестами «слишком маленький».

39 очков Джеймса не хватило для борьбы за победу.

«Он вдохновляет молодое поколение, этого одного уже достаточно. Здорово, что он вернулся на площадку.

Мы два городских парня, которым нравится соперничать. Мы выросли, соревнуясь на высоком уровне на улицах, где нет никаких камер, только баскетбол и ругань. Вот и все», – прокомментировал борьбу на площадке звездный форвард «Лейкерс».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера ESPN Дэйва Макменамина
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