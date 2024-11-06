Кендрик Перкинс: «Чет Холмгрен – это белый Кевин Гарнетт»
Кендрик Перкинс считает, что Чет Холмгрен может превзойти Виктора Вембаньяму.
«Он принимает микродуэли близки к сердцу. Он не боится защищаться. Во-первых, Чет обладает таким же мастерством, как Виктор. Во-вторых, он крепче физически. По-моему, он сильнее духом, и на данный момент его игра более отточена.
Чет – это белый Кевин Гарнетт. Несмотря на всю шумиху вокруг Вембаньямы, что справедливо, учитывая его потенциал, Чет смотрит ему в глаза. Так что, безусловно, у Чета Холмгрена может быть более успешная карьера, чем у Виктора Вембаньямы», – сказал эксперт ESPN.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал All The Smoke
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