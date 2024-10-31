Виктор Вембаньяма установил личный антирекорд результативности (6 очков) в НБА в проигранном матче с «Оклахомой»

«Сперс» уступили «Тандер» со счетом 93:105.

Виктор Вембаньяма набрал 6 очков, 8 подборов, 2 передачи и 3 блок-шота, реализовав 1 из 5 бросков с игры и 4 из 4 штрафных.

На счету его оппонента, соперника по борьбе за звание лучшего новичка прошлого года Чета Холмгрена 19 очков, 5 подборов, 2 передачи, 2 перехвата и 2 блок-шота при 7 из 10 точных бросков с игры, 3 из 3 из-за дуги и 2 из 2 со штрафной линии.