Чет Холмгрен: «Плохие парни не играют за «Тандер»
Чет Холмгрен прокомментировал поведение Шэя Гилджеса-Александера.
«Многое говорит о нашей организации с самого верха до самого низа то, что плохие парни не играют за «Тандер». Главное доказательство этого – Шэй Гилджес-Александер. У него есть все возможности для того, чтобы вести себя как угодно, делать все что угодно. Никто не смог бы ему ничего сказать, мы нуждаемся в нем в каждом матче.
Он не делает ничего такого. Предельно скромный парень, его интересуют баскетбол, победы и семья. Он занимается своими делами, приходит готовым к работе и остается самим собой», – заключил Чет Холмгрен.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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