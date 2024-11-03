Чет Холмгрен: «Плохие парни не играют за «Тандер»

Чет Холмгрен прокомментировал поведение Шэя Гилджеса-Александера.

«Многое говорит о нашей организации с самого верха до самого низа то, что плохие парни не играют за «Тандер». Главное доказательство этого – Шэй Гилджес-Александер . У него есть все возможности для того, чтобы вести себя как угодно, делать все что угодно. Никто не смог бы ему ничего сказать, мы нуждаемся в нем в каждом матче.

Он не делает ничего такого. Предельно скромный парень, его интересуют баскетбол, победы и семья. Он занимается своими делами, приходит готовым к работе и остается самим собой», – заключил Чет Холмгрен .