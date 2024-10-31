Дрэймонд Грин: «Говоря о защите Чета Холмгрена и Виктора Вембаньямы, не забывайте о Дрэе»

Дрэймон Грин рассказал о своей мотивации на сезон.

«Хотел подойти к этому чемпионату в отличной форме. Это ключевой компонент хорошего сезона для меня и для команды.

Все лето слушал, как все говорят о Чете Холмгрене и Викторе Вембаньяме , об их защите, но не забывайте о Дрэе .

Я хотел бы снова стать частью этой дискуссии и думаю, что заслужил право на это. Так что в каждой игре буду выходить мотивированным, чтобы попасть в первую защитную сборную.

Я отлично провел и прошлый сезон, но отыграл недостаточно матчей. Попасть в одну категорию с этими парнями – это моя задача на сезон и мой настрой», – заключил форвард «Голден Стэйт ».

«Уорриорз» на данный момент занимают второе место по защитному рейтингу за «Оклахомой».