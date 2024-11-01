Ник Янг: «Виктор Вембаньяма еще не нашел свою игру»
Ник Янг порассуждал о соперничестве молодых игроков.
Бывший баскетболист считает, что противостояние Виктора Вембаньямы и Чета Холмгрена, начавшееся в прошлом сезоне, имеет шансы стать великим.
«Это случится, когда Вемби найдет свою игру. Пока что игры у него нет. Youtube переполнен лучшими моментами. Он может бросать после степ-бэка. Но кроме этого, что конкретно у него есть? Что он будет делать, если ты отдашь ему мяч в краску?
Как только он найдет свой основной атакующий прием, его игра в целом станет более разнообразной», – заключил Янг в подкасте Гилберта Аренаса.
Вембаньяма установил личный антирекорд результативности (6) в матче против «Оклахомы» Чета Холмгрена.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Гилберта Аренаса
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