Ник Янг: «Виктор Вембаньяма еще не нашел свою игру»

Ник Янг порассуждал о соперничестве молодых игроков.

Бывший баскетболист считает, что противостояние Виктора Вембаньямы и Чета Холмгрена , начавшееся в прошлом сезоне, имеет шансы стать великим.

«Это случится, когда Вемби найдет свою игру. Пока что игры у него нет. Youtube переполнен лучшими моментами. Он может бросать после степ-бэка. Но кроме этого, что конкретно у него есть? Что он будет делать, если ты отдашь ему мяч в краску?

Как только он найдет свой основной атакующий прием, его игра в целом станет более разнообразной», – заключил Янг в подкасте Гилберта Аренаса .

Вембаньяма установил личный антирекорд результативности (6) в матче против «Оклахомы» Чета Холмгрена.