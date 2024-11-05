Леброну не понравился вопрос журналиста о возможных последствиях для «Лейкерс» в случае вылета Дэвиса

Энтони Дэвис испытывает проблемы со стопой.

После матча «Детройт» – «Лейкерс » (115:103) журналист спросил Леброна Джеймса о возможных последствиях пропуска бигменом предстоящих игр .

«Если Эй Ди выбывает? Что вы имеете в виду? Вы хотите, чтобы я ответил на вопрос, на который вы знаете ответ?» – произнес Джеймс с легким раздражением.

Журналист продолжил, спрашивая, насколько лидер «озерников» обеспокоен ситуацией.

«Я не знаю. Для меня есть только каждая конкретная секунда», – сказал Джеймс.

Находившийся рядом Дэвис вмешался: «Эй Ди не выбывает. Не знаю, почему вы задали этот вопрос».

«Я не играю в эти игры с «если». Мы отталкиваемся от того, что скажет Эй Ди, посмотрим, как он будет себя чувствовать в течение следующих нескольких дней, там видно будет. Но не нужно быть гением, чтобы понимать последствия, если Энтони выбывает с травмой. Зачем это спрашивать», – заявил Джеймс.