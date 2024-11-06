Дуэйн Уэйд: «Хотел покинуть «Майами» в 2010 году. Но потом мне позвонил Леброн»
Дуэйн Уэйд мог покинуть «Хит» в 2010 году .
По словам легендарного игрока «Майами», он всерьез рассматривал вариант с переходом в «Чикаго» в качестве свободного агента.
«Надо сказать, что в тот момент я хотел покинуть «Майами». Я не верил, что кто-то из тех, кого мы могли бы заполучить, поможет нам достичь нужного уровня. Не то чтобы они были плохими игроками, и все же они были недостаточно хороши.
В то время я хотел быть частью команды, которая способна победить. Мне казалось, что команда из моего родного города [«Буллс»] способна победить. Я возвращался домой... Таким был мой настрой, когда я выходил на рынок свободных агентов. Но потом мне позвонил Леброн...» – рассказал Уэйд.
В 2010 году «Хит» объединили Уэйда, Леброна Джеймса и Криса Боша, эта команда дважды выигрывала чемпионат.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The OGs Show
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