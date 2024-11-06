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Майкл Рапапорт: «Один игрок НБА сказал мне, что Леброн – самый «фальшивый» парень в лиге»

Актер Майкл Рапапорт привел мнение игрока НБА о Леброне Джеймсе.

«Я никогда не расскажу, кто это, но один игрок НБА однажды сказал мне, и у меня волосы на затылке встали дыбом, когда он это произнес, он сказал: «Леброн – самый фальшивый игрок в лиге. Он самый фальшивый мазафакер в этой лиге».

Когда он это говорил, мне показалось, что ему нужно было выговориться, сбросить этот груз, и это все, что я вам расскажу.

То, каким он себя выставляет и каким вы его видите – это совсем не то, что можно наблюдать за закрытыми дверями», – рассказал Рапапорт.

По словам шоумена, он познакомился с Джеймсом еще в начале его карьеры в НБА, и тот вел себя по отношению к нему подчеркнуто уважительно и обращался «сэр».

При этом Рапапорт считает, что Леброн со временем изменился. Он привел случай с Матча звезд в 2011 году, когда звездный баскетболист демонстративно прошел мимо него и двух его детей, ожидавших возможности поздороваться с форвардом. 

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportskeeda
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoНБА
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