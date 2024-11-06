  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Вы достигли своего величия благодаря обменам». Гилберт Аренас считает, что «Лейкерс» стоит обменять драфт-пики на Уокера Кесслера
7

«Вы достигли своего величия благодаря обменам». Гилберт Аренас считает, что «Лейкерс» стоит обменять драфт-пики на Уокера Кесслера

Гилберт Аренас считает, что «Лейкерс» стоит выменять Уокера Кесслера за пики.

«Я не уверен, знают ли «Лейкерс» свою историю выборов на драфтах. Пики не имеют никакой ценности для вас. Вы — «Лейкерс».

Вы достигли своего величия благодаря обменам. Ваше наследие строится на ваших обменах, а не на ваших выборах на драфтах», – заявил бывший игрок НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Гилберта Аренаса в соцсети X
logoЛейкерс
logoНБА
logoГилберт Аренас
logoЮта
logoУокер Кесслер
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ник Янг: «Виктор Вембаньяма еще не нашел свою игру»
11 ноября, 15:37
Гилберт Аренас: «Если убрать имя Клэя Томпсона из его статистики, все выстроятся в очередь за ним»
1331 октября, 17:38
Гилберт Аренас: «Джимми Батлер точно не доиграет этот сезон в «Майами»
228 октября, 12:09
Гилберт Аренас: «Энтони Дэвис лучше, чем Пау Газоль»
726 октября, 14:13
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Брайан Уиндхорст о решении Стива Керра посадить Джейсона Тейтума на скамейку: «Он плохо бросал трехочковые»
20 минут назад
Кевин Дюрэнт о Джа Морэнте: «Самый атлетичный человек, которого я видел»
256 минут назад
Владимир Демин о дебюте Егора в NCAA: «Самое главное – это доминирующее влияние, которое он оказывает на игру BYU»
сегодня, 14:05
«Вы смотрели НБА в последнее время?» Майкл Купер считает, что желание Джо Маззуллы о драках может исполниться
8сегодня, 13:55
Еврокубок. «Арис» – «Валенсия», «Будучность» встретится с «Ульмом» и другие матчи
сегодня, 13:18
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ – ЦСКА, «Локомотив-Кубань» встретится с «Пармой»
сегодня, 13:12
Билл Симмонс о «Милуоки»: «Лейкерс» со Среднего Запада. И в отличие от них, у «Бакс» нет ресурсов для исправления ситуации»
18сегодня, 12:11
Андре Роберсон близок к переходу в «Виллербан»
1сегодня, 12:01
Лонни Уокер дебютирует за «Жальгирис» в матче с «Баварией» в четверг
3сегодня, 11:35
Майкл Купер раскритиковал распределение нагрузки: «Я вырубился, мне наложили 21 шов и выковыривали куски дерева из башки. Потом я вернулся играть»
15сегодня, 11:11
Ко всем новостям
Последние новости
Эксперт ESPN о Егоре Демине: «Лучший иностранный игрок в Прово со времен Крешимира Чосича»
9 минут назад
Отец Егора Демина: «Модель тренера BYU выстроена под конкретного игрока»
47 минут назад
Кеньон Мартин: «Джеймсу Хардену нужно сосредоточиться на наборе очков, а не на организации атак»
1сегодня, 14:44
«Егор показал еще раз: он все видит». Евгений Сорокин разобрал дебют Демина в NCAA
сегодня, 14:28
Будущее NBA TV остается неопределенным
сегодня, 13:33
Крис Миддлтон: «Чувствую себя хорошо, просто недостаточно хорошо, чтобы играть»
сегодня, 13:25
Джонатан Мотли покидает тель-авивский «Хапоэль»
1сегодня, 11:51
Стефанос Дедас о Мотли: «Сейчас его нет в моих мыслях, но «Хапоэлю» нужен кто-то в «краске». Посмотрим»
сегодня, 10:03
Чемпионат Италии. «Виртус» сыграет с «Дертоной»
сегодня, 09:44
Григорий Тучков о матче с «Локо»: «Парма» готова дать бой одному из лидеров чемпионата»
сегодня, 08:22