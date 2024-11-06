«Вы достигли своего величия благодаря обменам». Гилберт Аренас считает, что «Лейкерс» стоит обменять драфт-пики на Уокера Кесслера

Гилберт Аренас считает, что «Лейкерс» стоит выменять Уокера Кесслера за пики.

«Я не уверен, знают ли «Лейкерс » свою историю выборов на драфтах. Пики не имеют никакой ценности для вас. Вы — «Лейкерс».

Вы достигли своего величия благодаря обменам. Ваше наследие строится на ваших обменах, а не на ваших выборах на драфтах», – заявил бывший игрок НБА .