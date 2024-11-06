«Вы достигли своего величия благодаря обменам». Гилберт Аренас считает, что «Лейкерс» стоит обменять драфт-пики на Уокера Кесслера
Гилберт Аренас считает, что «Лейкерс» стоит выменять Уокера Кесслера за пики.
«Я не уверен, знают ли «Лейкерс» свою историю выборов на драфтах. Пики не имеют никакой ценности для вас. Вы — «Лейкерс».
Вы достигли своего величия благодаря обменам. Ваше наследие строится на ваших обменах, а не на ваших выборах на драфтах», – заявил бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Гилберта Аренаса в соцсети X
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