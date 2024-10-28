Гилберт Аренас: «Джимми Батлер точно не доиграет этот сезон в «Майами»
Гилберт Аренас уверен, что Джимми Батлер покинет «Хит» по ходу сезона-24/25.
«Джимми Батлер точно не доиграет этот сезон в «Майами». Ребята, о чем вы вообще говорите? Конечно, нет. Черт, нет.
Вы видели его вчера? Один из восьми с игры... Меня тут даже не количество очков интересует. А количество бросков. И это контрактный сезон. Что он этим пытается сказать?» – утверждает бывший игрок НБА.
Батлеру и «Майами» не удалось договориться о продлении контракта. Ожидается, что звездный ветеран воспользуется опцией и станет свободным агентом в межсезонье-2025, если его не обменяют по ходу сезона.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Gil’s Arena
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