Гилберт Аренас: «Джимми Батлер точно не доиграет этот сезон в «Майами»

Гилберт Аренас уверен, что Джимми Батлер покинет «Хит» по ходу сезона-24/25.

«Джимми Батлер точно не доиграет этот сезон в «Майами ». Ребята, о чем вы вообще говорите? Конечно, нет. Черт, нет.

Вы видели его вчера? Один из восьми с игры... Меня тут даже не количество очков интересует. А количество бросков. И это контрактный сезон. Что он этим пытается сказать?» – утверждает бывший игрок НБА .

Батлеру и «Майами» не удалось договориться о продлении контракта. Ожидается, что звездный ветеран воспользуется опцией и станет свободным агентом в межсезонье-2025, если его не обменяют по ходу сезона.