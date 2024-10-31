Гилберт Аренас: «Если убрать имя Клэя Томпсона из его статистики, все выстроятся в очередь за ним»
Гилберт Аренас считает, что Клэй Томпсон должен зарабатывать до 40 млн долларов.
«Мне жаль Клэя. В прошлом сезоне он атаковал с 38% из-за дуги, 43% с игры и 92% с линии штрафных, набирая в среднем 18 очков за матч. Если убрать его имя из статистики, все выстроятся в очередь за ним. 30-40 миллионов долларов в год.
Бадди Хилл играет очень хорошо. Если бы у него были показатели Клэя, ему дали бы 120 миллионов.
Когда вам действительно что-то не нравится, когда вы хотите сделать то, что он делает, неважным, вы смотрите на то, на что хотите смотреть», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Гилберта Аренаса в соцсети X
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