Гилберт Аренас: «Если убрать имя Клэя Томпсона из его статистики, все выстроятся в очередь за ним»

Гилберт Аренас считает, что Клэй Томпсон должен зарабатывать до 40 млн долларов.

«Мне жаль Клэя . В прошлом сезоне он атаковал с 38% из-за дуги, 43% с игры и 92% с линии штрафных, набирая в среднем 18 очков за матч. Если убрать его имя из статистики, все выстроятся в очередь за ним. 30-40 миллионов долларов в год.

Бадди Хилл играет очень хорошо. Если бы у него были показатели Клэя, ему дали бы 120 миллионов.

Когда вам действительно что-то не нравится, когда вы хотите сделать то, что он делает, неважным, вы смотрите на то, на что хотите смотреть», – сказал бывший игрок НБА .