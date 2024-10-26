Гилберт Аренас: «Энтони Дэвис лучше, чем Пау Газоль»
Гилберт Аренас заявил, что Энтони Дэвис лучше Пау Газоля.
В недавнем выпуске подкаста Gil’s Arena участники попытались составить список пяти лучших бигменов в истории «Лейкерс».
«Я просто убежден, что Энтони Дэвис должен стоять выше, чем Пау Газоль. Если вы не ставите его выше Газоля, с вами что-то не так. Как баскетболист он лучше Пау Газоля», – заявил Гилберт Аренас.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Гилберта Аренаса в соцсети X
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