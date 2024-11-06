Будущее NBA TV остается неопределенным
НБА до сих пор не приняла решения о будущем канала NBA TV.
NBA TV транслирует матчи регулярного чемпионата и плей-офф. TNT, которая управляет NBA TV, прекратит трансляции матчей после этого сезона. Понедельничные вечерние трансляции канала перейдут к Peacock.
NBA TV, который десять лет назад был в 65 миллионах домов, теперь доступен всего в 35 миллионах домов.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Puck
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