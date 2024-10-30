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Зрительская аудитория НБА упала на первой неделе сезона после сильного открытия

Количество зрителей матчей НБА снизилось в среду, четверг и пятницу.

После увеличения зрительской аудитории НБА на канале TNT в первый день регулярного чемпионата на 6 процентов по сравнению с прошлым годом в последующие дни национальных трансляций произошел спад.

Даблхедер ESPN в среду в среднем собрал 1,6 миллиона зрителей, что на 42% меньше, чем матчи открытия сезона в 2023 году, в которых дебютировал центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма.

«Милуоки» и «Филадельфия» открыли сезон ESPN с 1,71 миллиона зрителей, что меньше, чем 2,55 миллиона зрителей у матча «Бостон» – «Нью-Йорк» в 2023 году. «Финикс» и «Клипперс» привлекли 1,52 миллиона зрителей, что на 49% меньше, чем у сопоставимой игры прошлого года.

В четверг зрительская аудитория матча «Сан-Антонио» – «Далласа» снизилась на 29% по сравнению с сопоставимым матчем прошлого года, собрав аудиторию всего в 1,45 миллиона зрителей против 2,04 миллиона в прошлом сезоне.

В пятницу трансляция встречи «Индиана» – «Нью-Йорк» на ESPN привлекла всего 830 000 зрителей. В среднем игру смотрело меньше зрителей, чем матч по американскому футболу между университетами Луисвилл и Бостон на ESPN2 в тот же вечер.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Awful Announcing
logoНБА
телевидение
ESPN
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