Блэйк Гриффин ведет переговоры с Amazon. Он может стать лицом баскетбольных трансляций компании со следующего сезона
Блэйк Гриффин ведет переговоры с Amazon.
Известный в недавнем прошлом игрок НБА может стать центральной фигурой баскетбольных трансляций компании со следующего сезона.
Принадлежащая Amazon платформа Prime Video станет эксклюзивным стриминговым сервисом регулярного чемпионата НБА, начиная с 2025 года.
Гриффин также интересен NBC Sports и ESPN.
35-летний Гриффин провел в НБА 13 сезонов, выступая за «Клипперс», «Детройт», «Бруклин» и «Бостон». Его показатели за карьеру составили 19,0 очка, 8,0 подбора, 4,0 передачи, 0,8 перехвата и 0,5 блок-шота в среднем за матч. Последним сезоном в карьере Гриффина стал сезона-22/23, который он провел за «Селтикс».
Блэйк является шестикратным участником Матча всех звезд НБА и победителем конкурса данков-2011.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Майкла Маккарти
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