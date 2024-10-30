Блэйк Гриффин ведет переговоры с Amazon. Он может стать лицом баскетбольных трансляций компании со следующего сезона

Блэйк Гриффин ведет переговоры с Amazon.

Известный в недавнем прошлом игрок НБА может стать центральной фигурой баскетбольных трансляций компании со следующего сезона.

Принадлежащая Amazon платформа Prime Video станет эксклюзивным стриминговым сервисом регулярного чемпионата НБА, начиная с 2025 года.

Гриффин также интересен NBC Sports и ESPN.

35-летний Гриффин провел в НБА 13 сезонов, выступая за «Клипперс», «Детройт», «Бруклин» и «Бостон». Его показатели за карьеру составили 19,0 очка, 8,0 подбора, 4,0 передачи, 0,8 перехвата и 0,5 блок-шота в среднем за матч. Последним сезоном в карьере Гриффина стал сезона-22/23, который он провел за «Селтикс».

Блэйк является шестикратным участником Матча всех звезд НБА и победителем конкурса данков-2011.