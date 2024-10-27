НБА сминает конкурентов в соцсетях. Откуда такая мощь?

Кликаем, лайкаем, смотрим.

НБА заходит в новый сезон в ранге самой востребованной американской лиги в соцсетях. Несмотря на очевидную смену поколений и истечение срока годности ранее востребованных афиш, лига все равно будет популярна.

НБА выиграла у конкурентов борьбу за «Поколение Z»

«Поколение Z», или «зумеры» – аудитория, родившаяся в период с 1997-го по 2012-й, когда начинала набирать обороты глобальная цифровизация общества. Среди характерных черт «зумеров»: гибкость и широта интересов, скорость получения и обработки информации, независимость, приверженность индивидуальному подходу, осознанность, амбициозность. И за подобный подход, с учетом личностных предпочтений, «зумер» готов платить своим вниманием, временем и деньгами – самыми ходовыми ресурсами в сфере медиа.

В НБА поняли это быстрее всех остальных спортивных лиг и создали себе гандикап не только за счет естественных преимуществ. Да, баскетбол НБА в силу своего формата – быстрая, эффектная игра с большим количеством матчей, ее легко упаковать – оказался более адаптивен к запросам молодой, увлекающееся, многочисленной и уже платежеспособной аудитории. Но не стоит сбрасывать со счетов и готовность к инклюзивности со стороны самой лиги.

В 2013-м НБА, заручившись партнерством компании Stats Platform, первой среди всех лиг в США начала собирать подробные данные о каждой игре. Сперва продвинутая статистика была доступна только лишь командам, затем средствам массовой информации, а после – и болельщикам. Лига совместно с производителем программного оборудования SAP создала специальный статистический портал со всеми данными и результатам, начиная со своего образования в 1946-м. Через год НБА открыла в Нью-Джерси специальный дата-центр стоимостью 15 миллионов долларов, чтобы повысить эффективность процесса классификации статистки, ее проверки и главное – распределения информации.

По сути, НБА стала первой лигой, позволившей болельщикам взглянуть на свою «внутреннюю кухню». Все дальнейшее – разработка мобильных приложений, увеличение количества функций просмотра матчей через NBA League Pass, даже не самые удачные эксперименты вроде запуска NFT «NBA Top Shot» (помогите такую приблуду?) – так вот все это было направлено на привлечение болельщиков в процесс существования НБА.

Безусловно, сыграло свою роль и то, что баскетбол куда более интернациональный вид спорта, чем американский футбол, хоккей или бейсбол, но и тут важно выделять не только количество, но и возраст аудитории. И, что еще важнее, ее планомерный рост.

В 2022-м портал Ampere Analysis провел исследование, согласно которому 40% всех спортивных болельщиков в США следили за НБА. Притом сама лига являлась самым посещаемым соревнованием в возрастной группе от 18 до 34 лет (43%), тогда как посещение НФЛ со стороны аналогичной аудитории снизилось с 44% до 38%. Аналогичная картина происходит и за пределами Штатов. 26% спортивных болельщиков в возрасте от 18 до 34 лет следят за лигой – этот показатель занимает пятое место в общем зачете, уступая лишь футбольным турнирам.

Тогда же Ampere выяснил, за какой командой НБА следят особенно пристально. Обошлось без сюрпризов, если не считать того, что за рубежом «Лейкерс» оказались еще более популярны (58% опрошенных следят за командой), чем в США (на родине «Лейкерс» – предмет пристального внимания 41% респондентов). А вот следующий показатель – и вправду серьезная заявка. Ampere провели опрос на шести различных рынках – в Бразилии, Испании, Китае, Индонезии, США и Великобритании – и оказалось, что спортивный бренд «Лейкерс» обошли только два – футбольные «Реал Мадрид» и «Барселона».

И возвращаясь к вопросу о планомерном росте. Все те же представители Ampere провели уже новый опрос в конце 2023-го на территории 12 стран. По итогам нового исследования 10,6% опрошенных включили НБА в тройку приоритетных соревнований для наблюдения. Уступила лига только АПЛ и чемпионату мира по футболу.

Доминация НБА в соцсетях – прямое следствие успешной глобализации лиги

Это видно даже по самой простой статистике вроде количества просмотров контента с участием конкретных игроков НБА. По итогам сезона-2023/2024 она выглядит так:

Леброн Джеймс («Лейкерс»): 1,9 млрд просмотров Стефен Карри («Голден Стэйт»): 1,7 млрд Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»): 1,3 млрд Лука Дончич («Даллас»): 1,2 млрд Кайри Ирвинг («Даллас»): 662 млн Никола Йокич («Денвер»): 618 млн Энтони Эдвардс («Миннесота»): 569 млн Яннис Адетокумбо («Милуоки»): 558 млн Джейсон Тейтум («Бостон»): 504 млн Кевин Дюрэнт («Финикс»): 476 млн

Если в этом топе гастарбайтеры только подпирают коренных афроамериканцев, то в подборке самых просматриваемых моментов и вовсе лидируют.

1. Коллективное творчество «Даллас Мэверикс» в лице Луки Дончича, Кайри Ирвинга и немного Деррика Джонса (250 млн просмотров)

2. Паранормальный данк Виктора Вембаньямы в матче с «Бостоном» (247 млн просмотров)

3. Обыгрывающийся сам с собой и обыгрывающий «Мемфис» Энтони Эдвардс (140 млн просмотров)

4. Стеф Карри препарирует «Рокетс» в лице Диллона Брукса (128 млн просмотров)

5. И он же, в не менее издевательской манере, казнит «Финикс» (96 млн просмотров)

Но даже все это меркнет перед главными цифрами. Сезон-2023/2024 в регионе EME (Европа и Ближний Восток) стал самым посещаемым на социальных и цифровых платформах, впервые превысив отметку в 1 миллиард просмотров. В Европе было зафиксировано более 700 миллионов просмотров. 18 локализованных аккаунтов НБА в социальных сетях в регионе (контент представлен на восьми языках) увеличили количество просмотров вдвое по сравнению с предыдущим годом, а число подписчиков в социальных сетях увеличилось более чем на 50%. Количество просмотров на YouTube-канале NBA Europe увеличилось на 220%, а количество просмотров в приложении NBA выросло на 39%.

Первое, на что тянет списать такой скачок популярности НБА в соцсетях, конечно же, французская революция. И отчасти это так. Количество зрителей матчей «Сперс» во Франции увеличилось на 177%.

Но не менее важны и другие цифры.

Например, из всех европейских стран наибольшее количество подписчиков NBA League Pass зафиксировано в Германии. После того как Франц и Мориц Вагнеры из «Орландо» в составе сборной стали чемпионами мира, количество просмотров матчей «Мэджик» увеличилось в Германии в полтора раза.

Другие братья – Газоли – уже давно ушли на пенсию, но Испания продолжает поддерживать реноме одной из самых баскетбольных наций. Средняя аудитория блоков NBA Saturdays и NBA Sundays, которые в этом сезоне показывают более 40 матчей по выходным в прайм-тайм в регионе EME, увеличилась на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на телеканале Movistar. В приложении NBA League Pass альтернативная трансляция на испанском языке от вещателей Drafteados собрала больше просмотров, чем любая другая подобная альтернативная трансляция, не связанная с конкретной командой.

Но больше всего радует и восхищает разнообразие. Как вам такое? Третье место среди подписчиков акккаунта NBA в икс-соцсети Илона Маска занимает вовсе не Франция или Испания, а – Турция. Турки, в едином порыве следящие за развитием центрового «Рокетс» Алперена Шенгюна (а он сейчас остался в лиге единственным из пяти соотечественников, игравших в прошлом сезоне), количественно уступают лишь США и Филиппинам.

Само собой, невозможно не упомянуть и о мгновенном эффекте от операции НБА в Персидском заливе. После двух прошлогодних предсезонных матчей между «Мэвс» и «Тимбервулвз», сыгранных в Абу-Даби, количество подписок на арабском языке в социальных сетях увеличилось на 279%. Эффект от встречи там же двух последних чемпионов, «Бостона» и «Денвера», в начале этого месяца, нам только предстоит измерить.

Если низводить вывод до примитива, то НБА нокаутировала прямых конкурентов элементарной «двоечкой»: нанесла один удар в битве за молодую аудиторию в США, другой – за аудиторию по всему миру. И это не сиюминутная победа, а весомый вклад в будущее развитие под солидный процент.

Что ждать дальше?

Минувший драфт наглядно показал, что лига не собирается сбавлять курс на интернационализм. Комиссионер НБА Адам Сильвер регулярно подкармливает прессу рассказами о возможном расширении лиги за счет команды из Мехико. А стремительное развитие технологий лишь преумножает количество площадок и способов, с помощью которых можно популяризировать НБА.

Перед началом сезона-2024/2025 лига заключила партнерское соглашение с Cosm, чтобы сделать свои игры доступными на специально построенных площадках иммерсивной реальности 8K shared reality в США. ESPN и TNT Sports также подписали соглашения с компаниями, специализирующимися на разработке и внедрении технологий дополненной и виртуальной реальностей.

В июле лига объявила, что переосмыслит свою роль в NBA 2K League. Киберспортивное мероприятие, организуемое совместно с издателем игры Take-Two Interactive, впервые состоялось в 2018 году, однако в последнее время растеряло зрительскую аудиторию. Теперь лига намеревается наверстать упущенное за счет привлечения игроков НБА, которые и без того не скрывают своей страсти к компьютерным играм, среди них Пол Джордж, Карл Энтони-Таунс, Де’Аарон Фокс, Девин Букер.

Все это только подогреет интерес в медиасфере к НБА вне обычных матчей на паркете и игровых хайлайтов. А значит, нехватки аудитории у НБА в ближайшее время не предвидится.

Фото: Gettyimages.ru /Alex Slitz, Michael Reaves, Angelo Merendino, Doug Pensinger