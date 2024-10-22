«Зритель становится свидетелем исповеди шизофреника». Где смотреть НБА в России

Сегодня ночью стартует регулярный чемпионат НБА, каждый год закрепляющий важную ежедневную привычку в жизни многих – чистить зубы, завтракать, включать баскетбол…

Американская лига отгородилась от российских болельщиков, но это ей не сильно помогло: наоборот, бан России сделал баскетбол НБА как никогда доступным и как никогда популярным. Если раньше «Мегого» обладал эксклюзивными правами и ревностно боролся с пиратскими трансляциями, то теперь образовалось дикое поле, где вообще каждый может без каких-либо легальных последствий организовать собственное вещание.

Мы попросили самих любителей баскетбола объяснить, что они выбирают на богатом рынке трансляций и почему.

«Взял мяч»

Аудитория : телеграм – 106к, ВК – 121к, YouTube – 123к

Профессиональный продакшн, который изменил восприятие баскетбола в России. В момент создания «Матч-ТВ» Тина Канделаки рассказывала, что НБА – это зрелище для полутора землекопов, но «Взял мяч» показал совершенно иную картину. Например, матчи последнего финала НБА только в ВК смотрели больше 50-60 тысяч зрителей.

«Взял мяч» наладил бесперебойную поставку баскетбольного контента. Это новостные блоки каждое утро, сами матчи, студии с обсуждением происходящего, специальные выпуски о звездах, тактические разборы.

Это все производит впечатление, будто обычный человек и не может существовать без ежедневной дозы баскетбола.

У «Взял мяч» ряд очевидных плюсов:

● продакшн поддерживается известной букмекерской конторой и по качеству графики и студий ничем не отличается от «Матч-ТВ». Если не знать, что это пиратский контент, то – в том случае, если трансляция не будет лагать, конечно – можно и не догадаться;

● в команде все известные комментаторы, уже давно специализирующиеся на НБА: Дмитрий Матеранский, Игорь Знаменский, Андрей Панкрашев, Георгий Гигинеишвили;

● «Взял мяч» ориентируется на максимально широкую аудиторию и предпочитает банальные шутейки над каким-нибудь Люком Корнетом статистическому задротству;

● гостями у «Взял мяч» могут быть как тренеры и баскетболисты, так и современные селебрити, которые, оказывается, тоже не так уж плохо погружены в баскетбол;

● «Взял мяч» быстро удалось построить собственное комьюнити, которое ценит дружескую атмосферу, локальные мемы вроде клубных пристрастий комментаторов и цвета волос Знаменского.

«Все очень просто, – объясняет Иван. – Трансляции самого высокого качества без рекламы на экране, отличные комментаторы, которые давно в теме (просто приятно слушать Знамбо, Матера и Гиги). Удобные соцсети: телега – быстро выходит материал с основными новостями/видео, ВК – удобно смотреть на смарт-тв.

Плюс ко всему выходят трансляции из студии, где подводятся какие-то итоги/обсуждаются главные новости, удобнее и информативнее для меня нет никого в российском поле баскетбола.

Ну и отмечу само качество студии/картинки и работы операторов – все на топовом уровне».

«Я проживаю в Америке уже долгое время, – говорит Валерий. – И вот почему я выбрал возможность смотреть «Взял мяч», а не матчи на национальном телевидении или ESPN. Наверное, потому, что ребята создают определенное комьюнити вокруг себя – как будто ты сидишь в кругу друзей, с которыми – что немаловажно – есть возможность постоянно общаться: они используют чаты в телеграме, и во время трансляции любой может задать вопрос. На 99% вопросов комментаторы отвечают, причем не отговорками, а пытаются вести развернутый диалог. И что важно, когда они это делают, это абсолютно не мешает трансляции, они выдерживают тонкую грань между комментированием и общением с фанатами. Это не режет ухо и абсолютно профессионально.

Плюс очень сильно мне нравится их юмор. Когда ты смотришь матчи на национальном телевидении, есть определенная цензура. Нельзя комментаторам как-то пошутить или сделать акцент на том или ином, у ребят же получается пошутить без перегиба, это не вызывает никакого негатива.

Плюс они проводят какие-то квизы, любой может принять участие по ходу трансляции, что тоже очень интересно.

Люди часто делятся, с каких точек мира они смотрят данный матч. Люди со всей планеты смотрят матчи, общаются между собой, это действительно классно.

Если говорить в целом про канал, то не у многих подобных проектов есть выход на профессиональных баскетболистов. И нигде нет такого количества выездных форматов, как вот, например, они снимали гениальнейший, на мой взгляд, фильм про путешествие на Матч всех звезд. У них есть разные форматы общения со звездами НБА, это действительно эксклюзивный контент, скажем, записи подкастов – к ним в гости приходил Тимофей Мозгов, реально звезды огромной величины. Для меня это тоже очень важно, ты можешь в легкой свежей подаче, без какой-то навязчивости, ознакомиться с классным и разнообразным контентом».

«Считаю ребят лучшими обозревателями, комментаторами, людьми, производящими спортивный контент и контент НБА, – замечает Валерий Артюхов. – «Взял мяч» – это большая команда: все ребята разбираются, все профессионалы, все любят баскет. Все поколения – от Димы с Игорем, передачи с которыми я смотрел на «7ТВ», до пацанов, которые сделали это своим любимым делом. Когда это трушно, органично, это всегда круто. Когда хобби становится твоей профессией, это лучшее сочетание.

Мне нравится их органика, особенно в эфирах, где есть сочетание аналитики и какого-то юмора, развлечений. Все очень разные, а потому часто бывают живые моменты, где они друг друга стебут, это трушно, это похоже на то, как это делают на западе.

Я смотрю все обзоры, иногда досматриваю матчи на следующий день, и для меня это очень показательно – они удерживают мое внимание на дистанции, и все это превращается в какой-то бесконечный сериал.

Что касается конкурентов – не могу сказать, что я смотрел многих из их конкурентов, и, конечно, ко всем отношусь с уважением – можно отметить, что по сравнению с ААНБА – это земля и небо. Тут огромная команда, все очень профессиональны.

Понятно, что если обсуждать, кто как шарит – это все очень субъективно. Тут, скорее, можно оценивать отдельные тезисы, с которыми ты согласен или нет, но в совокупности, мне кажется, команда больших профессионалов собрана на «Взял мяч».

Есть всякие нишевые проекты, как у Марка Бурчакова, но «Взял мяч» рассчитан на гораздо более широкую аудиторию, и для них это работа, а не просто хобби. Марк любит погружаться в цифры и давать очень сложную аналитику, а формат «Взял мяч» более смотрибилен, тут ты сидишь не с таблицей, а смотришь развлекательный контент».

AANBA

Аудитория : телеграм – 64к, ВК – 149к, YouTube – 35к

All About NBA – самый давний проект из существующих. Его создал в 2013 году легендарный Володя Корвалол, которым первым почувствовал, что у русскоязычной аудитории есть потребность в трансляциях на родном языке.

AANBA, собственно, задал все те направления, что успешно осваивает «Взял мяч»: тактические разборы матчей, отдельные выпуски о звездах, обсуждение происходящего в подкастах, неформальный стиль общения и юмор с форумов. И хотя проект тоже поддерживается букмекерами, он остается кустарным и не сильно меняется в плане графики и качества видео по сравнению со временами Корвалола.

Преимущества AANBA таковы:

● у них самая большая команда комментаторов, благодаря чему они покрывают наибольшие объемы трансляций на рынке. Такая их особенность вынудила «Взял мяч» перейти в авральный режим во время плей-офф: они старались не уступать конкурентам и показать все игры постсезона, но в результате по ходу многих трансляций их комментаторы жаловались на усталость и боролись со сном у всех на глазах;

● комментаторы AANBA не работали на национальном телевидении и не известны небаскетбольной аудитории, но в среде комьюнити они также являются локальными звездами с оригинальным авторским взглядом на происходящее. AANBA старается изживать «любительские комментарии», которые заложили фундамент для площадки, однако подготовить такое число профессиональных людей просто невозможно – у многих обучение идет в прямом эфире, но аудитории проекта это скорее нравится. Плюс на некоторые матчи привлекаются авторы клубных блогов, которые знают о любимой команде больше, чем кто-либо еще;

● «непрофессионализм» AANBA в какой-то степени является плюсом. Современная баскетбольная журналистика живет, ориентируясь на Стивена Эй Смита, что хорошо заметно по «Взял мяч»: там тоже пытаются генерировать необычные «тейки», чтобы шокировать аудиторию и вызывать больший отклик в виде гневных комментариев.

У AANBA этим грешит лишь руководитель проекта Антон Кузьмичев, который забирает на себя весь хейт и вообще продвигает собственный гонзо-стайл – с пьяными трансляциями, нецензурными репликами в адрес игроков, последующим самоостранением, агрессивными нападками на признанных суперзвезд…

Однако AANBA, по всей видимости, слишком многообразный проект, так это воспринимается как чудачества конкретного персонажа и не распространяется на остальных. Тогда как «Взял мяч» в большей степени ассоциируется с теми не имеющими ничего общего с реальностью фантазиями, которые повторяют и повторяют Александр Дубовицкий и Эмин Антонян, и продвигает их чуть ли не как свой основной контент.

«Смотрю баскетбол не так давно, с 2019 года, – рассказал Ioann. – Начинал свой путь с просмотра на Американских ресурсах, позднее это были ребята из MEGOGO x Взял Мяч. Но как только я начинал погружаться в лигу и осознавать, что на самом деле ВАЖНО в современном баскетболе — я приглянулся к ребятам из AANBA. Их подход не похож на другие, но именно он правильный и тот, который поможет разбираться в баскетболе, а не оценивать уровень игроков, складывая PPG и FG%.

Поэтому я искренне благодарен Антону Кузьмичеву и его команде за то, что я могу себя смело назвать шарящим в баскетболе человеком, ибо я прекрасно знаю, что Джордан Пул никогда в карьере не был ценнее Дрэймонда Грина, отдельный привет Александру Дубовицкому».

«Я начал смотреть НБА с 2008 года, с 2011 года у меня была официальная подписка на НБА ТВ, и я не особо интересовался российским НБА сообществом, – рассказывает Макс Е. – В связи с понятными событиями в апреле 22 года все подписки были прекращены и возникла потребность смотреть спорт уже с российскими комментаторами.

Из всех многочисленных проектов, возникших как грибы после дождя, ААНБА меня подкупил тем, как ребята работают с комьюнити. По сути, каждый комментатор создает внутри общего комьюнити свою дискуссионную площадку и делится своими мыслями со своими подписчиками. Как итог, можно найти подходящих себе по духу фанатов либо команды, либо игрока, либо просто воспринимающих игру и процессы в лиге схожим образом.

Отдельно отмечу, что у ребят очень хорошо поставлены процессы создания авторского контента и в целом очень профессиональный подход к качеству звука и картинки в трансляциях.

К счастью, это передалось и другим направлениям Спорткаста, например, это видно в трансляциях по Американскому футболу».

«Погружаться в тему баскетбола я постепенно начала именно благодаря постам из тг-канала AANBA, – объясняет Настасья Андреева. – Очень структурно подается информация, без вычурности, с самыми интересными моментами прошедшей игровой ночи. Как для новичка, так и для бывалого – самое то.

Также, на мой взгляд, AANBA чуть меньше, чем другое русскоязычное баскетбольное комьюнити, и за счет этого комментаторы не скованы какими-либо рамками, более открыты в точках зрения и, по моему мнению, теснее взаимодействуют со зрителями матчей.

Инициативы смотреть баскетбол на другой площадке у меня не возникало, хотя попытки одним глазком подсмотреть были. На долго не задержалась, потому что AANBA ведут очень приятные молодые люди, развивающие свой проект в разных направлениях на разных площадках, и к которым я питаю бо́льшую личную симпатию и которых хочется назвать «нашими».

Wild Sport

Аудитория : ВК – 46к

Wild Sport существует почти десять лет, но привлек хардкорную баскетбольную аудиторию в России в тот момент, когда Евролига пропала с «Матч-ТВ». Группа Wild Sport ВКонтакте показывала почти все матчи главного европейского турнира, товарищеские и официальные матчи сборных, несколько матчей национальных чемпионатов, за исключением Лиги ВТБ (Испания, Турция, а в этом году еще и Франция).

Дошло до того, что комментировать матчи приходили такие люди, как Евгений Пашутин, Антон Понкрашов, Иван Лазарев, которые подсвечивали профессиональные нюансы с точки зрения тактики и баскетбольных хитростей.

Теперь Евролигу перехватил «Окко», а Wild Sport остался с трансляциями НБА. Здесь их смотрят хуже, чем у конкурентов, но зато группа декларирует свое неприятие букмекерского бизнеса и ориентируется исключительно на донаты пользователей.

Из других плюсов выделяется энтузиазм руководителя проекта Андрея Левого, из комментатора кустарного проекта он дорос до работы на «Окко» и на матчах Лиги ВТБ. Он явно симпатичен консервативной аудитории, которая привыкла к более классическому комментарию и потому может быть фраппирована слишком уж неформальным стилем общения на других площадках. Левый избегает диких «тейков» и подросткового лексикона.

«Когда ушла Евролига, их точно смотрел весь баскетбольный мир, – рассказал Семен Г. – К ним приходили комментировать Пашутин, Понкрашов, Воронов. Постоянно они рассказывали, какие люди к ним приходят из тренеров и игроков.

Главный у них – Андрей Левый, он объективно самый толковый, погружен и разбирается. Остальные уровнем пониже.

Для сделанного на коленке это вполне достойно».

Трансляции на языке оригинала

Как бы НБА ни мешала русским людям наслаждаться своим продуктом, мы все равно это делали и будем делать впредь. Оригинальные трансляции доступны на трекерах, например, 720pier, а также в телеграм-каналах или группах ВК.

Матчи на английском так или иначе подсвечивают все недостатки существующих русскоязычных проектов.

Их достоинства таковы:

● прежде всего, это умение комментировать собственно баскетбол, а не подходить к этому виду спорта как к любому другому.

В баскетболе очень важен ритм: атака следует за атакой, и нужно одновременно объяснять, что именно происходит, и допускать короткие лирические отступления, добавляющие разнообразия и живости.

В России этим навыком обладают всего несколько комментаторов, большинство же то ли плохо понимает игру, то ли не любит в баскетболе самое ценное, что в нем есть – то есть детали, и может разглагольствовать на банальные темы в тот момент, когда на площадке перестраивают вариацию защиты или разыгрывают необычные виды пик-н-роллов. Короче, игнорируют самое важное из того, что непосредственно влияет на результат.

● трансляции на английском не терпят никакого непрофессионализма. Невозможно представить, чтобы комментатор в течение целой четверти копался у себя в телефоне, пока Сергей Панов не написал ему на этот же самый телефон, что как бы на этой стороне есть люди, которые собрались посмотреть баскетбол, а не слушать деловитое похлюпывание носом.

На площадке постоянно происходит куча всего интересного, и непривычного человека может шокировать, когда комментатор устраивает перекличку городов, озвучивает донаты или отвечает на вопросы пользователей из серии «Почему команда Х не претендует на титул».

● американские комментаторы никогда не скатываются на форумные шутейки про кирпичи Уэстбрука, любовь Абаева к «Голден Стэйт» или наружность Люка Корнета.

А еще досконально владеют темой. В русскоязычных трансляциях же постоянно встречаются огрехи разной степени масштабности – от перевранных фактов до столь оригинальных мнений, после которых можно подумать, что комментатор раз в месяц смотрит баскетбол и делится своими первыми впечатлениями.

И уж, конечно, никто из них не додумается оскорблять самого успешного тренера современности, называя его физруком, как будто речь идет не о баскетбольной трансляции на многотысячную аудиторию, а о пьяных комментариях в интернете.

«Тех, кто в России пристально следит за НБА не по хайлайтам и подборкам новостей, осталось совсем немного. Это настоящие динозавры, которых убьет не падение метеорита или природные катаклизмы, а сломанный график и отсутствие сна, – написал для Спортса’‘ Маркус Гольдман. – Возможно, их когда-то привлекла самобытная баскетбольная трибуна на Спортсе’‘, или зацепили еженедельные обзоры и матчи по культовому 7ТВ. Кто-то увлекся заокеанским баскетболом еще раньше – по трансляциям «Лучших игры НБА» на РТР с Владимиром Гомельским.

В любом случае, это люди с неустойчивой психикой и доскональным знанием НБА с 25-30-летним стажем. И им просто нельзя находиться рядом с трансляциями НБА с русской озвучкой. Это как строгая рекомендация смотреть сериалы Netflix и Apple TV в оригинале. Чтобы был контекст, эффект и присутствия, чтобы вместе с комментатором национального телевидения перемещаться из Мэдисон-Сквер-Гарден в Юнайтед Центр. Чтобы через экран смартфона быть рядом с местом событий, рядом с Стефом Карри, отрабатывающим бросок, а не устраиваться поудобнее в самодельной студии звукозаписи с очередным русскоязычным стримером, который вот сейчас покажет, что это за мир, «запрятанный на баскетбольной площадке».

Классический комментарий НБА держится на трех важных моментах – комментируют то, что видят (классический play-by-play), опираются на факты и статистику (и это настоящий культ в США), дают эмоции, заставляющие тебя подпрыгнуть на кресле и доломать его. Экспертное же мнение идет из уст героев настоящего и прошлого: Реджи Миллера, Марка Джексона, Кенни Смита, Криса Уэббера, Уолта Фрейзера и других легенд.

Когда включается русскоязычная озвучка – в лучшем случае зритель попадает в плен неправильных выводов и заблуждений, основанных на урывках новостей и личных впечатлениях комментатора по конкретной команде или игроку. В большинстве случаев эти умозаключения ошибочны и представляют собой винегрет из шаблонов и всем известных фактов. За одну такую трансляцию с русским комментаторами можно наловить блох и насобирать до двадцати фактических ошибок, а еще принять контрастный душ из неверных умозаключений и просто банальной неосведомленности.

Еще хуже, когда комментатор один (кстати, редкий случай для трансляции НБА в оригинале). В такой ситуации зритель становится свидетелем исповеди шизофреника, который перемалывает много информации под призмой собственных ощущений, заблуждений и шаблонов. Часто приплетаются примеры из более доступных трансляций Евролиги, Единой Лиги ВТБ и (о, ужас!) медиабаскетбола, что окончательно убивает эффект присутствия на матче НБА.

Пусть не обижаются российские комментаторы! Уверен, что они открывают многим людям, не знающим английский язык, эту магическую дверь в заокеанский баскетбол, где невозможное возможно. Но как только вы освоитесь и захотите большего – ищите оригинальные трансляции, и ваше погружение будет по-настоящему незабываемым».

Фото: Gettyimages /Adam Glanzman / Stringer, Jonathan Bachman / Stringer, Tim Heitman / Stringer, Lachlan Cunningham / Stringer; vk.com/w1ldsport ; youtube.com/Взял Мяч ; youtube.com/AANBA