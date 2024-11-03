Чарльз Баркли: «Нельзя позволять парню, зарабатывающему 95 млн долларов, говорить: «Я не могу играть четыре дня в неделю»

Чарльз Баркли обеспокоен тем, что игроки зарабатывают много денег и не играют.

«Когда парни, зарабатывающие 80, 90, 100 миллионов долларов, не могут играть два дня подряд – это самая большая проблема.

Когда в следующем году вступит в силу новая телевизионная сделка, и у нас есть парень, зарабатывающий 85 миллионов долларов, который говорит: «Знаете что, я не буду играть два дня подряд», смешно думать, что болельщики будут платить столько же, сколько стоит поход на матчи сейчас.

Нельзя позволять парню, зарабатывающему 95 миллионов долларов, говорить: «Я не могу играть в баскетбол четыре дня в неделю», – заявил член Зала славы.