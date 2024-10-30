«Это позор». «Пеликанс» вели «+20» в матче с «Уорриорз», но уступили с разницей «-18»
«Пеликанс» упустили крупное преимущество в матче с «Уорриорз».
«Новый Орлеан» вел «+20» в первой половине встречи с «Голден Стэйт», но в итоге уступил с разницей «-18» (106:124).
Эксперт TNT Чарльз Баркли раскритиковал «Пеликанс».
«Это позор. Понятно, что поражения случаются, но проиграть вот так... Да, им не хватает Мюррэя. Но Зайон, Ингрэм и Макколлум в строю. Три ключевых игрока на площадке. Проиграть вот так, когда у вас 20 очков преимущества, а в итоге вы уступаете с такой разницей – это позор», – заявил Баркли.
«Голден Стэйт» провел встречу без травмированных Стефена Карри, Эндрю Уиггинса и Де’Энтони Мелтона.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA on TNT
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