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Чарльз Баркли попытался определить команды не самых известных игроков НБА

Чарльз Баркли принял участие в ежегодной викторине «За кого он играет?».

Член Зала славы и эксперт TNT попытался определить команды не самых известных баскетболистов НБА.

На старте сезона-24/25 Баркли угадывал команды Таджа Гибсона, Тэйлена Хортон-Такера, Патти Миллса, Дага Макдермотта и Гарретта Темпла.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
logoТоронто
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logoБаскетбол - видео
logoЧарльз Баркли
logoТадж Гибсон
logoПатрик Миллс
logoГарретт Темпл
logoДаг Макдермотт
logoТэйлен Хортон-Такер
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