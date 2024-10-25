Чарльз Баркли попытался определить команды не самых известных игроков НБА
Чарльз Баркли принял участие в ежегодной викторине «За кого он играет?».
Член Зала славы и эксперт TNT попытался определить команды не самых известных баскетболистов НБА.
На старте сезона-24/25 Баркли угадывал команды Таджа Гибсона, Тэйлена Хортон-Такера, Патти Миллса, Дага Макдермотта и Гарретта Темпла.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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