Чарльз Баркли попытался определить команды не самых известных игроков НБА

Чарльз Баркли принял участие в ежегодной викторине «За кого он играет?».

Член Зала славы и эксперт TNT попытался определить команды не самых известных баскетболистов НБА . На старте сезона-24/25 Баркли угадывал команды Таджа Гибсона, Тэйлена Хортон-Такера, Патти Миллса, Дага Макдермотта и Гарретта Темпла.