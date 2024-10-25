Чарльз Баркли об Эмбииде и распределении нагрузки: «Человек подписал контракт на 193 миллиона. Мы не сталевары и не медсестры, мы играем в баскетбол максимум 4 дня в неделю»
Чарльз Баркли раскритиковал Джоэла Эмбиида за распределение нагрузки.
Лидер «Филадельфии» недавно сказал, что не планирует в дальнейшем играть два дня подряд.
«Человек только что подписал контракт на 3 года и 193 миллиона долларов. За то, что играет в баскетбол. Слушайте, мы не сталевары и не медсестры. Люди выходят на обычные работы, выдают по 40-50 часов в неделю. Мы играем в баскетбол максимум 4 дня в неделю. Как правило, 3 дня в неделю. У него лучший в лиге резерв в лице Драммонда.
Считаю, что выйти и заранее всем рассказать об их плане было глупым решением «Сиксерс», – заявил Баркли.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Awful Announcing
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