Чарльз Баркли об Эмбииде и распределении нагрузки: «Человек подписал контракт на 193 миллиона. Мы не сталевары и не медсестры, мы играем в баскетбол максимум 4 дня в неделю»

Чарльз Баркли раскритиковал Джоэла Эмбиида за распределение нагрузки.

Лидер «Филадельфии» недавно сказал, что не планирует в дальнейшем играть два дня подряд.

«Человек только что подписал контракт на 3 года и 193 миллиона долларов. За то, что играет в баскетбол. Слушайте, мы не сталевары и не медсестры. Люди выходят на обычные работы, выдают по 40-50 часов в неделю. Мы играем в баскетбол максимум 4 дня в неделю. Как правило, 3 дня в неделю. У него лучший в лиге резерв в лице Драммонда.

Считаю, что выйти и заранее всем рассказать об их плане было глупым решением «Сиксерс», – заявил Баркли .