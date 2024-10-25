Чарльз Баркли: «Шэй напоминает мне Кавая на пике. «Оклахома» может выиграть чемпионат»

Чарльз Баркли оценил перспективы «Тандер».

В стартовом матче сезона «Оклахома» в гостях уверенно справилась с «Денвером » (102:87), Шэй Гилджес-Александер набрал 27 очков, 7 подборов и 8 передач.

«Гилджес-Александер, на мой взгляд, входит в список 5-7 лучших игроков мира. Как же четко и уверенно он играет. Шэй напоминает мне Кавая Ленарда на пике. Он никогда не торопится, не делает какие-то преждевременные и ненужные вещи, он все время в своем ритме.

«Оклахома» может не просто дойти до финала, но и выиграть чемпионат, я так считаю», – заявил член Зала славы.