Чарльз Баркли: «Шэй напоминает мне Кавая на пике. «Оклахома» может выиграть чемпионат»
Чарльз Баркли оценил перспективы «Тандер».
В стартовом матче сезона «Оклахома» в гостях уверенно справилась с «Денвером» (102:87), Шэй Гилджес-Александер набрал 27 очков, 7 подборов и 8 передач.
«Гилджес-Александер, на мой взгляд, входит в список 5-7 лучших игроков мира. Как же четко и уверенно он играет. Шэй напоминает мне Кавая Ленарда на пике. Он никогда не торопится, не делает какие-то преждевременные и ненужные вещи, он все время в своем ритме.
«Оклахома» может не просто дойти до финала, но и выиграть чемпионат, я так считаю», – заявил член Зала славы.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости