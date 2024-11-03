Грегг Попович пропустил матч против «Миннесоты» из-за болезни
Грегг Попович не смог руководить «Сперс» в матче с «Вулвз» из-за болезни.
Ассистент Поповича Митч Джонсон взял на себя обязанности главного тренера в субботнем матче против «Миннесоты» (113:103).
«Он плохо себя чувствует. Такое уже случалось. Я думаю, что все в команде должны быть готовы заменить друг друга. Такое уже бывало у нас из-за травм, а иногда люди заболевают или плохо себя чувствуют, или что-то случается в жизни», — сказал Джонсон.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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