Грегг Попович пропустил матч против «Миннесоты» из-за болезни

Грегг Попович не смог руководить «Сперс» в матче с «Вулвз» из-за болезни.

Ассистент Поповича Митч Джонсон взял на себя обязанности главного тренера в субботнем матче против «Миннесоты» (113:103).

«Он плохо себя чувствует. Такое уже случалось. Я думаю, что все в команде должны быть готовы заменить друг друга. Такое уже бывало у нас из-за травм, а иногда люди заболевают или плохо себя чувствуют, или что-то случается в жизни», — сказал Джонсон.