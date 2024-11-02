Кендрик Перкинс: «Виктор Вембаньяма не готов спасти «Сан-Антонио» в этом сезоне»
Кендрик Перкинс заявил, что Виктор Вембаньяма не готов раскрыть свой потенциал.
«Самый перспективный игрок со времен Леброна Джеймса. Парень, который должен был прийти в «Сан-Антонио» и спасти клуб. Он не готов продемонстрировать это в этом сезоне.
У него есть Крис Пол, он должен идти в трехсекундную зону», – сказал эксперт ESPN.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Sporting News
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