Кендрик Перкинс: «Виктор Вембаньяма не готов спасти «Сан-Антонио» в этом сезоне»

Кендрик Перкинс заявил, что Виктор Вембаньяма не готов раскрыть свой потенциал.

«Самый перспективный игрок со времен Леброна Джеймса. Парень, который должен был прийти в «Сан-Антонио » и спасти клуб. Он не готов продемонстрировать это в этом сезоне.

У него есть Крис Пол , он должен идти в трехсекундную зону», – сказал эксперт ESPN.