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Тайус Джонс отклонил более выгодные предложения от «Вашингтона», «Детройта», «Сан-Антонио» и «Бруклина»

Тайус Джонс отказался от крупных предложений, чтобы присоединиться к «Финиксу».

По информации инсайдера ESPN Рамоны Шелберн, разыгрывающий «Санз» отклонил предложения от «Вашингтона», «Детройта», «Сан-Антонио» и «Бруклина», которые готовы были платить ему от 8 до 12 миллионов долларов в год.

Джонс минувшим летом перешел из «Вашинтона» в «Финикс», подписав однолетний контракт на 3 миллиона долларов.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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