Тайус Джонс отклонил более выгодные предложения от «Вашингтона», «Детройта», «Сан-Антонио» и «Бруклина»

Тайус Джонс отказался от крупных предложений, чтобы присоединиться к «Финиксу».

По информации инсайдера ESPN Рамоны Шелберн, разыгрывающий «Санз» отклонил предложения от «Вашингтона », «Детройта », «Сан-Антонио » и «Бруклина », которые готовы были платить ему от 8 до 12 миллионов долларов в год.

Джонс минувшим летом перешел из «Вашинтона» в «Финикс », подписав однолетний контракт на 3 миллиона долларов.