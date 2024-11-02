Тайус Джонс отклонил более выгодные предложения от «Вашингтона», «Детройта», «Сан-Антонио» и «Бруклина»
Тайус Джонс отказался от крупных предложений, чтобы присоединиться к «Финиксу».
По информации инсайдера ESPN Рамоны Шелберн, разыгрывающий «Санз» отклонил предложения от «Вашингтона», «Детройта», «Сан-Антонио» и «Бруклина», которые готовы были платить ему от 8 до 12 миллионов долларов в год.
Джонс минувшим летом перешел из «Вашинтона» в «Финикс», подписав однолетний контракт на 3 миллиона долларов.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости