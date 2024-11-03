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Джейден Макдэниэлс сцепился с Джереми Соханом в 3-й четверти матча «Миннесоты» с «Сан-Антонио»

«Сперс» одолели «Тимбервулвз» со счетом 113:103.

В третьей четверти форвард «Сан-Антонио» Джереми Сохан, падая в чужой штрафной, ухватил за майку защитника «Миннесоты» Джейдена Макдэниэлса. Оба баскетболиста оказались на паркете.

Когда игроки оказались на ногах, Макдэниэлс набросился на оппонента, но дело не зашло дальше толчков. Оба баскетболиста получили технические замечания за поведение во время стычки.

Сохан закончил игру с 19 очками, 10 подборами и 4 передачами. На счету Макдэниэлса 7 очков и 3 подбора.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
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