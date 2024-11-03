Премьер-лига. Женщины. УГМК примет «Спарту энд К»
Сегодня состоится один матч регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.
УГМК дома сыграет со «Спартой энд К».
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
УГМК – Спарта энд К
3 ноября. 13:00
Положение команд: УГМК – 6-0, Динамо Курск – 6-1, МБА – 5-1, Самара – 4-3, Надежда – 3-3, Ника – 3-3, Енисей – 3-4, Динамо Новосибирск – 2-4, Спарта энд К – 1-5, Динамо Москва – 1-5, Нефтяник – 1-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости