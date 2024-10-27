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Премьер-лига. Женщины. Московское «Динамо» встретится с курским, УГМК сыграет с «Енисеем» и другие матчи

Сегодня состоятся пять матчей регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.

Московское «Динамо» сыграет с одноклубницами из Курска. УГМК примет «Енисей».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Динамо Москва – Динамо Курск

27 октября. 14:00

Нефтяник – Самара

27 октября. 14:00

Надежда – Спарта энд К

27 октября. 15:00

УГМК – Енисей

27 октября. 15:00

МБА – Динамо Новосибирск

27 октября. 18:00

Положение команд: УГМК – 4-0, МБА – 4-0, Динамо Курск – 4-1, Надежда – 3-1, Самара – 3-2, Енисей – 2-3, Ника – 2-3, Динамо Новосибирск – 1-3, Динамо Москва – 1-4, Нефтяник – 1-4, Спарта энд К – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoСпарта энд К жен
logoДинамо Москва жен
logoУГМК жен
logoНадежда жен
logoДинамо Курск жен
logoДинамо Новосибирск жен
чемпионат России жен
Енисей жен
МБА жен
Самара жен
Нефтяник жен
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