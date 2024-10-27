Премьер-лига. Женщины. Московское «Динамо» встретится с курским, УГМК сыграет с «Енисеем» и другие матчи
Сегодня состоятся пять матчей регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.
Московское «Динамо» сыграет с одноклубницами из Курска. УГМК примет «Енисей».
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Динамо Москва – Динамо Курск
27 октября. 14:00
Нефтяник – Самара
27 октября. 14:00
Надежда – Спарта энд К
27 октября. 15:00
УГМК – Енисей
27 октября. 15:00
МБА – Динамо Новосибирск
27 октября. 18:00
Положение команд: УГМК – 4-0, МБА – 4-0, Динамо Курск – 4-1, Надежда – 3-1, Самара – 3-2, Енисей – 2-3, Ника – 2-3, Динамо Новосибирск – 1-3, Динамо Москва – 1-4, Нефтяник – 1-4, Спарта энд К – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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