Премьер-лига. Женщины. «Спарта энд К» – УГМК, курское «Динамо» встретится с «Никой» и другие матчи
Сегодня состоятся четыре матча регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.
Подмосковная «Спарта энд К» примет екатеринбургский УГМК, курское «Динамо» дома встретится с «Никой» из Сыктывкара.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Динамо Новосибирск – Надежда
19 октября. 9:00
Динамо Москва – Самара
19 октября. 14:00
Спарта энд К – УГМК
19 октября. 16:00
Динамо Курск – Ника
19 октября. 17:00
Положение команд: МБА – 4-0, УГМК – 3-0, Динамо Курск – 3-1, Надежда – 2-1, Ника – 2-2, Самара – 2-2, Енисей – 2-3, Динамо Новосибирск – 1-2, Динамо Москва – 1-3, Нефтяник – 1-4, Спарта энд К – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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