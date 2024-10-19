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Премьер-лига. Женщины. «Спарта энд К» – УГМК, курское «Динамо» встретится с «Никой» и другие матчи

Сегодня состоятся четыре матча регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.

Подмосковная «Спарта энд К» примет екатеринбургский УГМК, курское «Динамо» дома встретится с «Никой» из Сыктывкара.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Динамо Новосибирск – Надежда

19 октября. 9:00

Динамо Москва – Самара

19 октября. 14:00

Спарта энд К – УГМК

19 октября. 16:00

Динамо Курск – Ника

19 октября. 17:00

Положение команд: МБА – 4-0, УГМК – 3-0, Динамо Курск – 3-1, Надежда – 2-1, Ника – 2-2, Самара – 2-2, Енисей – 2-3, Динамо Новосибирск – 1-2, Динамо Москва – 1-3, Нефтяник – 1-4, Спарта энд К – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
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Ника жен
Самара жен
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