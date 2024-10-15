Премьер-лига. Женщины. УГМК – «Нефтяник», курское «Динамо» встретится с МБА и другие матчи
Сегодня состоятся пять матчей регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.
Екатеринбургский УГМК примет омский «Нефтяник», курское «Динамо» дома встретится со столичной МБА.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Енисей – Динамо Москва
15 октября. 15:00
Динамо Новосибирск – Спарта энд К
15 октября. 15:00
УГМК – Нефтяник
15 октября. 17:00
15 октября. 18:30
Динамо Курск – МБА
15 октября. 19:00
Положение команд: МБА – 3-0, Динамо Курск – 3-0, УГМК – 2-0, Надежда – 2-1, Ника – 2-1, Самара – 1-2, Динамо Москва – 1-2, Нефтяник – 1-2, Динамо Новосибирск – 0-2, Спарта энд К – 0-2, Енисей – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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