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Премьер-лига. Женщины. УГМК – «Нефтяник», курское «Динамо» встретится с МБА и другие матчи

Сегодня состоятся пять матчей регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.

Екатеринбургский УГМК примет омский «Нефтяник», курское «Динамо» дома встретится со столичной МБА.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Енисей – Динамо Москва

15 октября. 15:00

Динамо Новосибирск – Спарта энд К

15 октября. 15:00

УГМК – Нефтяник

15 октября. 17:00

НикаСамара

15 октября. 18:30

Динамо Курск – МБА

15 октября. 19:00

Положение команд: МБА – 3-0, Динамо Курск – 3-0, УГМК – 2-0, Надежда – 2-1, Ника – 2-1, Самара – 1-2, Динамо Москва – 1-2, Нефтяник – 1-2, Динамо Новосибирск – 0-2, Спарта энд К – 0-2, Енисей – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoСпарта энд К жен
logoДинамо Москва жен
logoУГМК жен
logoДинамо Курск жен
logoДинамо Новосибирск жен
чемпионат России жен
Енисей жен
МБА жен
Ника жен
Самара жен
Нефтяник жен
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