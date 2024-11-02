«Юта» проявляет интерес к Джейлену Худу-Шифино

«Юта» заинтересована в приобретении у «Лейкерс» Джейлена Худа-Шифино.

Об этом сообщает инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер.

«В этом сезоне он будет играть в G-лиге, и у него будет много возможностей проявить себя, как в G-лиге в целом, так и на показе G-лиги, когда вся лига соберется в Орландо в декабре. «Атланта проявляла к нему интерес во время переговоров по Деджонте Мюррэю в прошлом сезоне. «Юта» тоже проявляла к нему интерес», – сказал Фишер.

Ранее «Лейкерс » отказались от опции продления контракта с Худом-Шифино на сезон-2025/26.