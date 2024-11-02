«Юта» проявляет интерес к Джейлену Худу-Шифино
«Юта» заинтересована в приобретении у «Лейкерс» Джейлена Худа-Шифино.
Об этом сообщает инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер.
«В этом сезоне он будет играть в G-лиге, и у него будет много возможностей проявить себя, как в G-лиге в целом, так и на показе G-лиги, когда вся лига соберется в Орландо в декабре. «Атланта проявляла к нему интерес во время переговоров по Деджонте Мюррэю в прошлом сезоне. «Юта» тоже проявляла к нему интерес», – сказал Фишер.
Ранее «Лейкерс» отказались от опции продления контракта с Худом-Шифино на сезон-2025/26.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Heavy
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости