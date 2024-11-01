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Лаури Маркканен не играл со «Сперс», но не должен пропустить много времени из-за проблем со спиной

Лаури Маркканен пропустил матч со «Сперс».

Звездный форвард «Юты» не смог выйти на площадку из-за болей в пояснице.

«Он участвовал в утренней разминке и чувствовал себя хорошо. Потом мы снова осмотрели его днем, и он все же был недостаточно здоров, чтобы играть», – сказал тренер «Джаз» Уилл Харди.

Маркканен получил травму в матче с «Сакраменто» во вторник.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
травмы
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