У Вемби второй «5 по 5» в карьере. Больше только у Кириленко и Оладжувона

Французу все еще 20 лет.

Регулярный чемпионат НБА – мероприятие такого свойства, что заставляет некоторых граждан менять мнения чуть ли не каждый день. Виктор Вембаньяма выбыл из числа «единорогов» и был записан в «басты», но всего на один день: вчера французский центровой провел худший матч в карьере – худшие 6 очков и 5 попыток (1 из 5) против «Оклахомы», уже сегодня он вернулся с исторической линейкой – 25 очков, 9 подборов, 7 передач, 5 блоков и 5 перехватов против «Юты».

Американский спорт нацелен на ежедневное генерирование статистики, которая должна подчеркнуть масштабы какого-либо явления. От обилия цифр впечатление несколько смазывается, но есть показатели, не теряющие сакральности, несмотря на весь шум: среди них отметка «5 по 5», обозначающая крайне редкое явление в баскетболе, когда игроку удается набрать больше 5 пунктов в 5 статистических категориях. «5 по 5» обозначает наивысшую степень влияния на игру – абсолютную универсальность баскетболиста, одинаково преуспевающего и в разрушении, и в созидании. Эту статистику фиксируют с сезона-1973/74, когда ввели подсчет блоков и перехватов: за это время было зафиксировано всего 23 перформанса «5 по 5», эти цифры покорялись только 12 баскетболистам. И всего три человека в истории делали «5 по 5» больше одного раза, это рекордсмен по данному вопросу Хаким Оладжувон (у него 6) и Андрей Кириленко (у него 3), а теперь и Виктор Вембаньяма, 20-летний второгодка из «Сан-Антонио» .

Оладжувону для этого потребовалось 1238 матчей, Андрею Кириленко – 797. Виктор Вембаньяма сделал уже 2 за 76 матчей (он был вторым новичком, которому это удавалось). Француз успел переписать два важных достижения, связанных с «5 по 5»: стал самым молодым, кому покорялась такая линейка, и добился «5 по 5» за минимальное время. И в этом году – учитывая, как рано ему покорился первый «5 по 5» – вполне может превзойти количество «5 по 5» за сезон (Оладжувону и Кириленко удавалось сделать по две штуки). Естественно, он единственный действующий игрок с двумя матчами «5 по 5» (по одному делали Энтони Дэвис, Николя Батюм, Дрэймонд Грин и Юсуф Нуркич).

С «Ютой» без Лаури Маркканена, абсолютно худшей командой лиги на данный момент, вроде бы не считается. И все же через сто лет вряд ли кто-то будет выяснять, насколько впечатляющим было это достижение. Как минимум, повсеместные усилия Вембаньямы напрямую отразились на результате: «Сперс» уступали в первой четверти (19:30), но затем соперника снесли – 106:88, преимущество выросло до «+20» в начале четвертой четверти.

«Лично мне это показывает, что мне нужно повысить требования к себе, – объяснил Вембаньяма значимость статистики. – Это показывает мне, что я могу помогать команде в самых разных аспектах и что нужно делать это на стабильной основе . Как я уже говорил, мы обязаны были брать эту игру. И я рад, что сумел проявить себя везде».

Вечер для Вемби удался.

Он предстал в костюме Каонаси из «Унесенных призраками».

Открыл счет перехватам в сезоне. И сделал сразу пять штук.

Добился «+43» по показателю плюс-минус.

Уничтожал Уокера Кесслера и Джона Коллинса своими блоками.

Раздавал в быстрых атаках, в том числе отдал передачу за спиной.

Порадовал скептиков тем, что более агрессивно пер под щит.

Порадовал Грегга Поповича тем, что еще настойчивее изображал 224-сантиметрового Кевина Дюрэнта: выбросил 13 трехочковых, больше всего в этом сезоне.

Взаимодействовал с Крисом Полом на паркете.

Взаимодействовал с Крисом Полом на скамейке.

На этот раз на «5 по 5» у Вемби ушло чуть больше времени, чем в первый раз – целых 33 минуты. И в какой-то момент показалось, что достижение так и не будет зафиксировано: Попович посадил своего молодого на скамейку за 7 минут до конца, когда ему не хватало 1 перехвата и 1 блока. «Сперс» вели «+19», и никакой необходимости возвращаться не было.

И все же тренеру подсказали, что в данном случае нужно отступить от правил: даже Попович признает значимость «5 по 5»! Вембаньяма вернулся через три минуты и закрыл все вопросы в двух защитных владениях подряд.

После игры Поп четко сформулировал свое видение для всех, кто хочет, чтобы Вембаньяма торчал под кольцом и занимался тем, чем должны заниматься подобные гиганты. Последние дни француза обильно критиковали за потери, слабый процент и странное желание поливать с дистанции, а не пользоваться габаритами.

«Он больше игрок периметра, чем игрок поста. Мы хотим, чтобы он умел делать на площадке все – играть изоляции, бросать, все, что только можно . Нельзя добиться от него всего и сразу. Его использование зависит от ситуации на паркете».

«Сперс» не собираются много выигрывать в этом году. А значит, продолжается всесторонняя прокачка Виктора Вембаньямы как уникального исполнителя. И все новые статистические рекорды закрепляют это понимание с каждым днем все больше.

Фото: Gettyimages.ru /Alex Goodlett