Тони Тэйлор: «В будущем вижу себя в роли предпринимателя или крупного инвестора»

Тони Тэйлор рассказал о личных задачах и планах на будущее.

«Думаю, если будут достигнуты командные цели, то будут реализованы и личные. В этом году хочу сосредоточиться на развитии во всех аспектах жизни: от профессиональной деятельности на спортивной арене до личностного роста вне ее. Заботиться о своем теле, оставаться осознанным, сосредоточенным и вовлеченным.

Мои основные цели — ускорить адаптацию, завоевать чемпионский титул и совершенствоваться. Этот подход отражает мою жизненную философию: ежедневно стремиться к лучшему, делать что-то новое или использовать опыт прошлого для сегодняшнего дня.

Если не баскетбол, то что?

Это сложный вопрос, ведь я всю жизнь занимался баскетболом. Прекратить это будет определенно трудно. Хотя я выступаю на профессиональном уровне всего 13 лет, в баскетбол играю уже более 20.

Размышляя о будущем, вижу себя в роли предпринимателя или крупного инвестора. Меня привлекают сферы недвижимости и консалтинга, а также финансовые рынки. Фактически, я уже начал погружаться в мир бизнеса несколько лет назад и надеюсь, что мои начинания увенчаются успехом», – сказал разыгрывающий УНИКСа.