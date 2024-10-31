Велимир Перасович:: «Пока у УНИКСа нет той стабильности, которую мне бы хотелось видеть»

Велимир Перасович прокомментировал победу над «Уралмашем» – 85:75.

«Прежде всего, поздравляю УНИКС с победой. Мы обыграли команду, которая проводит хороший сезон и имеет в составе отличных игроков. В будущем «Уралмаш » станет еще опаснее. Отмечу, что некоторые моменты играем отлично, а другие – плохо. Пока у нас нет той стабильности, которую мне бы хотелось видеть. И это главная проблема, с которой команда сталкивается сейчас.

Во второй половине матча у нас пару раз было преимущество в 16 очков, и мы не знали, как увеличить отрыв и набрать больше 20. УНИКС испытывает подобные проблемы во многих играх по ходу сезона, и наша главная цель – их преодолеть.

Очевидно, что мы – команда, которая с перерывами показывает отличный баскетбол. Мы играем в переходе с качественной защитой, но недостаточно показывать хорошую игру 2-3 раза по 3-4 минуты, как сейчас. Нужно держать этот уровень весь матч.

Да, Лабери провел хороший матч, но пока он далек от своей оптимальной формы. Наш форвард великолепен в атаке, отлично бросал в первой половине, хорошо действовал в обороне. Но во втором периоде у него не было такой стабильности. Считаю, Луи многое может делать на скорости, особенно после атаки. Но, будучи разносторонним игроком, ему недостаточно просто бросать. Он должен отрабатывать и в других компонентах», – сказал главный тренер УНИКСа .