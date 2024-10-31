Сергей Торопов: «Уралмаш» будет претендовать на плей-офф»
Сергей Торопов рассказал о настрое УНИКСа на матч с «Уралмашем».
«УНИКС готовится к игре в штатном режиме. Времени на отдых у нас нет. «Уралмаш» − серьезная команда, обладающая сбалансированным составом. Уверен, по ходу чемпионата они доставят много проблем своим соперникам, особенно после возвращения в строй всех травмированных баскетболистов, и будут претендовать на плей-офф.
Предстоящий матч будет отличаться от игры первого круга в Екатеринбурге, ведь тогда соперник выступал не в полном составе. Но при этом в третьей четверти они сумели подобраться к нам достаточно близко. Поэтому УНИКС настраивается на серьезный бой. Для победы нам нужно надежно защищаться и показать сильные стороны в нападении», – рассказал форвард казанского клуба.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети УНИКСа
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