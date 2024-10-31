Единая лига ВТБ. УНИКС примет «Уралмаш»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдет один матч.
УНИКС встретится на домашней площадке с «Уралмашем».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: Локомотив-Кубань – 9-1, ЦСКА – 8-1, Зенит – 8-2, УНИКС – 7-3, Пари Нижний Новгород – 6-4, Уралмаш – 4-6, Парма – 4-6, Енисей – 4-6, Автодор – 4-7, Самара – 3-6, МБА-МАИ – 3-7, Астана – 0-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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