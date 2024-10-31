Ростислав Вергун после проигрыша УНИКСу: «Есть такие поражения, за которые не стыдно как тренеру»

Ростислав Вергун после поражения от УНИКСа заявил, что ему не стыдно за команду.

«Баскетбол – уникальная игра. Одна из ее особенностей в том, что каждый вечер кто-то побеждает, а кто-то проигрывает. Если мы уступили, значит, мы недовольны, поскольку ставим перед собой задачу выигрывать в каждом матче. Но есть такие поражения, за которые не стыдно как тренеру. Я бы отметил свою команду за характер и волю к победе. Отдельно хочу выделить Никиту Балашова и Игоря Новикова – ребят, которые обычно не получают больших игровых минут, но сегодня внесли значительный вклад против команды очень высокого уровня, учитывая наше положение с травмированными игроками.

УНИКС играет в очень агрессивный футбол, прежде всего в защите. Мы составили достойную соперническую конкуренцию, но к сожалению, наш оппонент оказался сильнее.

Как тренер, я завидую командам Топ-4, где ни один игрок не переживает за то количество игрового времени и очков, которые он набирает. Джеремайя Мартин – один из тех, кому не важно, сколько он забивает. Он играет, чтобы выиграть игру. Говорят, что разыгрывающий должен найти лучшую опцию для атаки, но иногда эта опция – ты сам.

И в сегодняшней ситуации, в отсутствие Стэнли Уиттакера и Антона Глазунова, Джеремайя был одной из наших трех-четырех основных опций. Безусловно, игра не была идеальной, в некоторых моментах решения могли быть лучше, но его мастерство и способность набирать очки однозначно держали нас в игре», – сказал главный тренер «Уралмаша».