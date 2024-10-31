  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Ростислав Вергун после проигрыша УНИКСу: «Есть такие поражения, за которые не стыдно как тренеру»
0

Ростислав Вергун после проигрыша УНИКСу: «Есть такие поражения, за которые не стыдно как тренеру»

Ростислав Вергун после поражения от УНИКСа заявил, что ему не стыдно за команду.

«Баскетбол – уникальная игра. Одна из ее особенностей в том, что каждый вечер кто-то побеждает, а кто-то проигрывает. Если мы уступили, значит, мы недовольны, поскольку ставим перед собой задачу выигрывать в каждом матче. Но есть такие поражения, за которые не стыдно как тренеру. Я бы отметил свою команду за характер и волю к победе. Отдельно хочу выделить Никиту Балашова и Игоря Новикова – ребят, которые обычно не получают больших игровых минут, но сегодня внесли значительный вклад против команды очень высокого уровня, учитывая наше положение с травмированными игроками.

УНИКС играет в очень агрессивный футбол, прежде всего в защите. Мы составили достойную соперническую конкуренцию, но к сожалению, наш оппонент оказался сильнее.

Как тренер, я завидую командам Топ-4, где ни один игрок не переживает за то количество игрового времени и очков, которые он набирает. Джеремайя Мартин – один из тех, кому не важно, сколько он забивает. Он играет, чтобы выиграть игру. Говорят, что разыгрывающий должен найти лучшую опцию для атаки, но иногда эта опция – ты сам.

И в сегодняшней ситуации, в отсутствие Стэнли Уиттакера и Антона Глазунова, Джеремайя был одной из наших трех-четырех основных опций. Безусловно, игра не была идеальной, в некоторых моментах решения могли быть лучше, но его мастерство и способность набирать очки однозначно держали нас в игре», – сказал главный тренер «Уралмаша».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт УНИКСа
logoУНИКС
logoЕдиная лига ВТБ
logoРостислав Вергун
logoУралмаш
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Велимир Перасович:: «Пока у УНИКСа нет той стабильности, которую мне бы хотелось видеть»
сегодня, 19:49
Единая лига ВТБ. УНИКС обыграл «Уралмаш» в Казани
11сегодня, 17:57
Сергей Торопов: «Уралмаш» будет претендовать на плей-офф»
сегодня, 08:24
Уралмаш – Астана прогноз на матч 4 ноября 2024
вчера, 21:42Пользовательская новость
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ричард Джефферсон: «Если «Кэвс» продолжат играть на этом уровне, Донован Митчелл станет кандидатом на звание MVP»
37 минут назад
НБА. «Даллас» сразится с «Хьюстоном», «Клипперс» примут «Финикс» и другие матчи
1сегодня, 20:26
Предраг Стоякович об иностранцах в НБА: «Я думаю, что разрыв сокращается»
1сегодня, 20:18
Евролига. «Маккаби» встречается с «Реалом», «Олимпиакос» принимает «Барселону» и другие матчи
1сегодня, 19:54Live
Сабрина Ионеску получила разрыв связки локтевого сустава во время финальной серии
2сегодня, 19:06
История изготовления мячей: от кожи и свиных мочевых пузырей до 3D-печати и переработанного пластика
сегодня, 19:00Спецпроект
Единая лига ВТБ. УНИКС обыграл «Уралмаш» в Казани
11сегодня, 17:57
Гилберт Аренас: «Если убрать имя Клэя Томпсона из его статистики, все выстроятся в очередь за ним»
11сегодня, 17:38
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» в гостях разгромило «Нефтяник», «Спарта энд К» проиграла МБА
сегодня, 17:01
«Чтобы победить, нужна определенная серьезность». Дрэймонд Грин раскритиковал послематчевую традицию «Тандер»
12сегодня, 16:53
Ко всем новостям
Последние новости
Десмонд Бэйн и Маркус Смарт пропустят матч против «Милуоки»
3 минуты назад
Паоло Банкеро может пропустить матч против «Кливленда» из-за растяжения мышц живота
29 минут назад
Тони Тэйлор: «В будущем вижу себя в роли предпринимателя или крупного инвестора»
сегодня, 20:25
Велимир Перасович:: «Пока у УНИКСа нет той стабильности, которую мне бы хотелось видеть»
сегодня, 19:49
Билл Симмонс: «У «Орландо» потолок выше, чем у «Милуоки»
сегодня, 19:41
«Хорнетс» напугали Ламело Болла при помощи клоуна
2сегодня, 19:19Видео
«Реал» пожертвовал 1 миллион евро пострадавшим от наводнения в Испании
сегодня, 18:56
Евгений Гомельский: «Сегодня Ливия, Тунис, но пройдет немного времени, и вновь будут Франция, Сербия в соперниках»
3сегодня, 18:31
«Милуоки» отказался от опции продления контракта с Маржоном Боучэмпом на сезон-2025/26
сегодня, 18:27
«Лейкерс» отказались от опции продления контракта с Джейленом Худом-Шифино
7сегодня, 18:21