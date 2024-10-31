Сабрина Ионеску получила разрыв связки локтевого сустава во время финальной серии

Сабрина Ионеску порвала связку локтевого сустава.

У звезды «Нью-Йорка » диагностирован сильный разрыв связки локтевого сустава правой руки. Баскетболистка получила травму во время 4-го матча финальной серии плей-офф женской НБА против «Миннесоты » (3-2).

Ионеску, которая в начале октября помогла «Либерти» завоевать свой первый чемпионский титул WNBA, пройдет повторное обследование через четыре недели и, как ожидается, полностью восстановится.

На данный момент операция не требуется.

Недавно Ионеску была замечена с перевязанной рукой и шиной на большом пальце.